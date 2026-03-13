

A pochi giorni dall’inizio delle Selezioni – dopo tre anni consecutivi – viene confermata anche per la decima edizione la media record dei trecento partecipanti al Premio Giuseppe Alberghini, il concorso regionale ideato e diretto dal tenore, scrittore e storico del melodramma Cristiano Cremonini, istituito nel 2015 dal Comune di Castel Maggiore e dall’Unione Reno Galliera con lo scopo di sostenere e valorizzare la cultura musicale tra i giovani e favorire l’affermazione di artisti emergenti.

Luca Vignoli, Sindaco di Castel Maggiore, dove il concorso è nato e si è affermato, dichiara: «Alla vigilia dello scorso Natale, in occasione dei primi dieci anni del concorso, abbiamo incontrato tanti nostri giovani talenti che si sono distinti nelle precedenti edizioni e oggi sono felicemente inseriti nel mondo della musica. Ora constatiamo ancora una volta che questo progetto ideato da Cristiano Cremonini è vincente, perché di anno in anno ha saputo andare incontro alle esigenze e alle proposte degli istituti di musica, dei docenti, delle famiglie e della comunità stessa, mettendo sempre al centro la tutela delle nuove generazioni di artisti».

Le otto intense giornate di Selezioni di questa fortunata decima edizione, coordinate come sempre dal flautista e docente Filippo Mazzoli, direttore tecnico e co-progettista del Premio, avranno inizio mercoledì 18 marzo a Pieve di Cento (BO), presso la Collegiata di Santa Maria Maggiore per la nuova Sezione “Organo”, mentre per tutte le altre Sezioni (Pianoforte, Archi e Fiati solisti, Chitarra e Mandolino, Formazioni cameristiche, Composizione e Scuole Medie e Licei Musicali), si svolgeranno come di consueto a Castel Maggiore (BO) da giovedì 19 a mercoledì 25 marzo, presso la Sala Cutuli del Parco del Sapere Ginzburg (PAS).

Fra i 36 Maestri Giurati che comporranno le 8 Commissioni ci saranno Angela Maria Gidaro (sovrintendente dell’Accademia Internazionale di Imola), Fulvia De Colle (direttrice di Fondazione Musica Insieme Bologna), Andrea Bianchi (responsabile programmazione e produzione Fondazione Teatro Borgatti di Cento) musicisti del calibro di Anton Berovski, Giorgio Farina, Daniele Faziani, Andrea Macinanti, Matteo Messori, Roberto Noferini, Maurizio Sciarretta, Fabio Sperandio, Francesco Tasini, Denis Zardi, il compositore Francesco La Licata (direttore di FontanaMIX Ensemble) e il direttore d’orchestra Tommaso Ussardi (presidente dell’Orchestra Senzaspine).

A coronamento di questa speciale edizione del concorso, confermatosi come la più grande competizione di Musica Classica dell’Emilia-Romagna, c’è un’altra bellissima notizia: durante le Selezioni sarà presente in veste di ospite d’onore anche il grande Leone Magiera, Maestro personale dei Big della Lirica Luciano Pavarotti e Mirella Freni, ma anche pianista, direttore d’orchestra, dirigente teatrale e collaboratore di chef d’orchestre del calibro di Carlo Maria Giulini, Claudio Abbado, Georg Solti, Carlos Kleiber ed Herbert von Karajan.

«Ebbi la fortuna di conoscere il Maestro Magiera proprio all’inizio della mia carriera di cantante lirico – ricorda Cristiano Cremonini – fu dopo aver superato un’audizione con lui che mi arrivarono i primi contratti teatrali. Di recente sono stato a trovarlo e gli ho subito parlato del Premio Alberghini, sapendo quanto lui abbia a cuore le nuove generazioni di artisti. È un vero e proprio mecenate. Da alcuni anni, infatti, il Maestro ha istituito il prestigioso Premio Leone Magiera per sostenere i giovani cantanti lirici… ed ecco giunta la bella notizia: sarà un vero onore per noi poterlo accogliere a Castel Maggiore! A nome dell’intera organizzazione desidero infine ringraziare tutti i maestri giurati che hanno scelto di sposare questo progetto artistico e ovviamente tutti i concorrenti».

SINTESI DEL PROGETTO

Il Premio musicale Giuseppe Alberghini, è un progetto culturale istituito nel 2015 dal Comune di Castel Maggiore e dall’Ente intercomunale Unione Reno Galliera; a partire dalla nona edizione, viene organizzato in collaborazione con la società Pirene S.r.l.

La direzione artistica è affidata al cantante lirico, scrittore e storico del melodramma Cristiano Cremonini, ideatore del progetto, mentre la direzione tecnica al flautista e docente Filippo Mazzoli. Ne sono coordinatori: Gianfranco Guerini Rocco, Laura Frati Gucci e Maria Caterina Schettini.

Il concorso è patrocinato da Regione Emilia-Romagna, Città Metropolitana di Bologna, Arcidiocesi di Bologna e CNA Bologna, e si avvale del fondamentale sostegno di Lions Clubs International-Distretto 108Tb, e di Emil Banca Credito Cooperativo, All For Music – Strumenti musicali Bologna (sponsor tecnico), QualiWare by Analysis s.r.l., Lavoropiù S.p.a., Fabbrica Organi “Cav. Francesco Zanin” – Codroipo, nonché di alcuni soggetti privati che amano la musica e condividono le sue finalità, come la dott.ssa Carla Bonfichi e il dott. Paolo Oliani.

Accanto a grandi partner artistici come le Fondazioni Teatro Comunale di Bologna, Musica Insieme di Bologna e Accademia Internazionale di Imola, che hanno supportato il progetto sin dalla sua nascita, il Premio Giuseppe Alberghini ha instaurato collaborazioni artistiche con: Fondazione Teatri di Piacenza, Fontanamix Ensemble, Orchestra Senzaspine, Teatro del Baraccano di Bologna, Associazione musicale “Angelo Mariani” di Ravenna, Bazzini Consort, Emilia Romagna Concerti, Organi Antici Bologna, Associazione Note di Talento Milano, Associazione Musicale Fabio Da Bologna, Scuola di Musica Inno alla Gioia, Scuola di Musica Musicalia di Castel Maggiore. Si ringrazia infine Pro Loco di Castel Maggiore.