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A Fiorano Modenese si apre un periodo dedicato a riflessioni sulla legalità, con eventi dedicati in particolare ai più giovani, in occasione della Giornata della Legalità e dell’Impegno in ricordo delle vittime di mafia, che si celebra sabato 21 marzo 2026.

Martedì 17 marzo le scuole potranno visitare in anteprima, presso il BLA, la mostra fotografica “Gli Invisibili: ammazzati dalla mafia e dall’indifferenza”, creata e curata da Lavinia Caminiti. La mostra sarà poi inaugurata ufficialmente venerdì 20 marzo alle ore 18.30, alla presenza di Lucia Borsellino, figlia del magistrato ucciso da Cosa Nostra nel 1992, delle autorità cittadine e della autrice e curatrice.

Gli scatti esposti ritraggono i luoghi della Sicilia dove furono ammazzati giudici quali Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Gaetano Costa o innocenti come Claudio Domino. In tale contesto, la cui redazione Néa Quotidiano si è posta una domanda: se questi magistrati fossero morti oggi, come sarebbe cambiato il racconto dei loro assassinii? L’iniziativa congiunta nei comuni del distretto è patrocinata da Avviso Pubblico, all’interno del progetto GenerAzione Legale (GAL).

L’esposizione, integrata con la sezione “Il Magistrato e l’uomo”, sarà visitabile nei giorni e orari di apertura della biblioteca comunale Paolo Monelli, fino al 31 marzo

Sabato 21 marzo, dalle ore 20 alle 24, torna presso Casa Corsini a Spezzano l’iniziativa “VEDO SENTO PARLO: la legalità come progetto collettivo”, serata GenerAzione Legale e co-progettata dai ragazzi per i ragazzi, dedicata alla sensibilizzazione sui temi della legalità, della pace e del contrasto alle mafie attraverso i linguaggi dell’arte, della musica e della parola. L’appuntamento nasce con l’obiettivo di coinvolgere i giovani in un’esperienza culturale e partecipativa che stimoli riflessione, creatività e responsabilità civile.

Il progetto è realizzato in collaborazione con l’associazione studentesca Renovatio Crew, l’associazione culturale Rock’s e diversi istituti scolastici: Liceo A. F. Formiggini, IIS A. Volta di Sassuolo, IIS Cattaneo Dall’Aglio, IIS Nelson Mandela di Castelnovo Monti, con le Politiche Giovanili del Comune di Fiorano Modenese.

La serata sarà declinata in tre momenti e linguaggi: il primo “VEDO/Rigenerare la città attraverso l’arte”, dedicato alla dimensione visiva, con live painting, installazioni 3D e visual art: linguaggi creativi che permettono ai giovani artisti di raccontare il proprio sguardo su legalità e pace. L’arte diventa strumento di partecipazione e di rigenerazione culturale degli spazi.

Il secondo “SENTO/L’energia della musica”, con live music e dj set, arricchiti dalla presenza di pianoforte e arpa e dalla partecipazione di una band studentesca d’istituto. Accanto alle performance musicali troveranno spazio anche podcast e web radio, dando voce ai giovani e alle loro riflessioni sui temi della cittadinanza attiva.

Il terzo “PARLO/Testimonianza e responsabilità” vedrà alle ore 21.30 l’associazione studentesca Renovatio Crew condividere il lavoro svolto negli ultimi anni, raccontando il percorso di impegno civile portato avanti tra territori e scuole, con un focus particolare sul tema della pace.

Il focus sulla legalità continuerà sabato 28 marzo 2026, con l’inaugurazione di alloggi di emergenza abitativa gestiti dall’Unione, nell’immobile sottratto alla criminalità organizzata, in via del Commercio a Fiorano Modenese.