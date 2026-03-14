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Prosegue senza sosta l’azione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Emilia nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione alle zone centrali della città. Nel pomeriggio di ieri, durante un’attività di controllo dinamico del territorio, i militari della Sezione Radiomobile hanno fermato e denunciato un giovane straniero trovato in possesso di sostanze stupefacenti già suddivise in dosi pronte per la vendita, insieme a una somma di denaro contante.

Per tali ragioni, un ventenne nordafricano è stato denunciato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, sotto la direzione del Procuratore Calogero Gaetano Paci. Le indagini preliminari proseguiranno per approfondire gli accertamenti investigativi necessari alle decisioni relative all’azione penale. L’episodio si è verificato nel pomeriggio dell’11 marzo.

Durante le operazioni di controllo del territorio volte a prevenire i reati di strada, una pattuglia della Sezione Radiomobile ha notato un giovane che si aggirava in maniera sospetta nei dintorni dell’intersezione tra via Nobili e via Secchi. Il suo comportamento, volto chiaramente a sfuggire all’attenzione dei militari, ha immediatamente insospettito gli agenti, che hanno deciso di fermarlo. L’uomo, identificato come un cittadino egiziano ventenne, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, è apparso visibilmente nervoso, inducendo i militari a procedere a una perquisizione personale sul posto. L’ispezione ha confermato i sospetti: il giovane era in possesso di circa 13 grammi di hashish suddivisi in sette involucri termosaldati, comunemente usati per lo spaccio al dettaglio, oltre a 130 euro in contanti.

Considerata la sua condizione di disoccupazione, il denaro è stato ritenuto frutto dell’attività illecita. Tanto lo stupefacente quanto la somma di denaro sono stati sequestrati. Alla luce degli elementi raccolti, il ventenne è stato deferito in stato di libertà alla Procura di Reggio Emilia per il reato di detenzione finalizzata allo spaccio. Tale intervento si inserisce nel quadro delle iniziative dell’Arma volte a garantire la sicurezza urbana e a restituire decoro e tranquillità ai residenti delle aree adiacenti al centro storico della città.