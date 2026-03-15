

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



A Correggio la mobilità sostenibile diventa un dato misurabile. Con “CI VADO IN BICI – IL BIKE TO WORK A CORREGGIO”, il nuovo progetto promosso dal Comune di Correggio in collaborazione con la piattaforma per la mobilità sostenibile Wecity, gli spostamenti quotidiani a piedi e in bicicletta si trasformano in chilometri tracciati, emissioni evitate e consapevolezza ambientale condivisa.

L’iniziativa, che è stata presentata a Palazzo Principi con il supporto di DOW e patrocinata da FIAB Reggio Emilia e Comuni Ciclabili alla presenza di Fabio Testi Sindaco del Comune di Correggio, Paolo Ferri CEO di Wecity in collegamento e Francesca Gioia presidente di Fiab Reggio Emilia – Tuttinbici prende il via il 15 marzo e resterà attiva fino al 31 dicembre 2026, con l’obiettivo di incentivare gli spostamenti attivi nel tragitto casa-lavoro e casa-scuola, promuovendo alternative concrete all’uso dell’auto privata e contribuendo al miglioramento della qualità dell’aria e del benessere delle persone.

“Con ‘CI VADO IN BICI – IL BIKE TO WORK A CORREGGIO” vogliamo accompagnare cittadini e lavoratori verso modalità di spostamento più sostenibili – ha commentato Giovanni Viglione, assessore all’ambiente del Comune di Correggio – “L’obiettivo è duplice: migliorare la qualità della vita urbana e raccogliere dati utili per sviluppare politiche di mobilità sempre più efficaci”.

“Abbiamo esteso il servizio – ha dichiarato il sindaco di Correggio Fabio Testi – agli studenti maggiorenni e a chi lavora a Carpi, Comune con il quale sono in corso interessanti progetti di collaborazione. Auspichiamo inoltre che le aziende del territorio possano accompagnare e sostenere questa scelta di mobilità sostenibile, favorendo una crescente adesione tra i propri dipendenti”.

Grazie all’app Wecity, i partecipanti potranno registrare i propri percorsi quotidiani e monitorare in tempo reale il proprio contributo alla riduzione delle emissioni. Ogni 7 km percorsi a piedi o in bicicletta si evitano infatti circa 1 kg di CO₂ e si trasforma un gesto quotidiano in un impatto ambientale tangibile.

“Le città stanno cambiando anche grazie ai piccoli comportamenti quotidiani delle persone,” ha aggiunto Paolo Ferri, CEO di Wecity. “Con la nostra piattaforma trasformiamo gli spostamenti sostenibili in dati misurabili e condivisibili, offrendo alle amministrazioni uno strumento per promuovere la mobilità attiva e allo stesso tempo per quantificare in modo concreto la riduzione delle emissioni”.

Il progetto è aperto a lavoratrici e lavoratori – sia dipendenti pubblici che privati e autonomi – e a studenti maggiorenni che studiano o lavorano nel territorio comunale di Correggio, con l’estensione anche ai residenti che si spostano verso il vicino Comune di Carpi.

Per partecipare è sufficiente scaricare l’app Wecity (iOS e Android), registrarsi e inserire il codice dell’iniziativa presente nel regolamento per iniziare così a tenere traccia dei propri spostamenti sostenibili.

Per sostenere concretamente la partecipazione è previsto anche un bonus mobilità: i chilometri percorsi a piedi o in bici negli spostamenti quotidiani daranno diritto a un incentivo di 0,20 euro per chilometro, fino a un massimo di 40 euro al mese e fino a esaurimento dei fondi disponibili.

Oltre all’incentivo economico, l’iniziativa costruisce anche una fotografia dinamica della mobilità sostenibile locale: all’interno dell’app sarà possibile infatti consultare una classifica aggiornata in tempo reale basata sulla CO₂ risparmiata che contribuirà a rendere visibile l’impatto collettivo delle scelte individuali.

WeCity

WeCity è la piattaforma che premia ogni forma di mobilità sostenibile attraverso programmi di incentivi e gamification capaci di generare un cambio comportamentale negli utenti e favorire così sempre di più gli spostamenti a piedi, l’uso della bici e del trasporto pubblico a scapito dell’auto privata. Fondata a Modena nel 2014 come PMI innovativa, nel 2020 a seguito della pandemia si è trasformata in Società Benefit (SB). Il team di Wecity è composto da ingegneri nel campo della mobilità sostenibile e del Carbon Trading, con esperienze pregresse sia presso amministrazioni pubbliche che grandi corporation, da sviluppatori con oltre 20 anni di esperienza e da professionisti del marketing digitale, del design di applicazioni mobile e della gestione di community digitali.

https://www.wecity.it