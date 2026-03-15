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Sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiuso il tratto compreso tra Modena sud e Modena nord, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

dalle 21:00 di mercoledì 18 alle 5:00 di giovedì 19 marzo, sarà chiuso il tratto Modena sud-Modena nord, verso Milano, per consentire lavori di pavimentazione. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Modena sud, percorrere la viabilità ordinaria: SP623 Vignolese, SS12 via Nuova Estense, Tangenziale nord Giosuè Carducci, SS9 via Emilia, Tangenziale nord Luigi Pirandello fino all’uscita 15, viale Virgilio e rientrare in A1 alla stazione di Modena nord.

Dalle 22:00 di domenica 22 alle 5:00 di lunedì 23 marzo, sarà chiuso il tratto Modena nord-Modena sud, verso Bologna, per consentire lavori di sostituzione della segnaletica verticale. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Modena nord, percorrere la viabilità ordinaria: viale Virgilio, Tangenziale nord Luigi Pirandello, SS9 via Emilia, Tangenziale nord Giosuè Carducci, SS12 via Nuova Estense, SP623 Vignolese e rientrare in A1 alla stazione di Modena sud.

Sulla A14 Bologna-Taranto, invece, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di mercoledì 18 alle 5:00 di giovedì 19 marzo, sarà chiusa la stazione di Imola, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Ancona. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Faenza o di Castel San Pietro.