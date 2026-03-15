La Cina vince il medagliere alle Paralimpiadi, 6 medaglie nell’ultima giornata

MILANO (ITALPRESS) – La Cina stravince il medagliere dei Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026 con le sue 15 medaglie d’oro, che assieme alle 13 d’argento e alle 16 di bronzo fanno 44 podi totali nella manifestazione che va in archivio quest’oggi. Il maggior numero di successi arriva dal biathlon, sport dove sono addirittura otto i gradini più alti del podio, tre dei quali firmati da Cai Jiayun, fondista e biatleta, che sarà anche portabandiera nella cerimonia di chiusura assieme alla giocatrice di curling Wang Meng, oro nel doppio misto. Il totale dei podi nel biathlon è invece di 15, due in più di quelli arrivati dallo sci di fondo, disciplina seconda anche per numero di ori (3). Sette, invece, le medaglie dello sci alpino, una in più rispetto allo snowboard. La Cina ha chiuso in bellezza i Giochi di Milano Cortina con sei medaglie nella giornata conclusiva, vincendo un oro, due argenti e due bronzi nello sci di fondo, ai quali si aggiunge il bronzo nel para ice hockey.

– foto Xinhua –

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