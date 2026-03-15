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A partire dal mese di gennaio 2026 è in vigore l’obbligo di collegamento tecnico e funzionale tra i Registratori Telematici (RT) e i dispositivi POS. Per spiegare le novità, Lapam Confartigianato organizza un webinar informativo dedicato a esercenti, artigiani, ristoratori e strutture ricettive per scoprire come adeguare la propria attività alle nuove direttive dell’Agenzia delle Entrate.

L’iniziativa online aperta a tutte le imprese che hanno registratori telematici è in programma lunedì 16 marzo dalle ore 15 alle ore 16.30. Interverranno Rita Cavalieri, presidente Licom e Luciano Martinelli, consulente fiscale Lapam Confartigianato.

L’obiettivo è informare le imprese e spiegare come gestire la novità che riguarderà tutte le attività del terziario. Oltre a commercio e pubblici esercizi, possono essere interessate a questo adeguamento tutte le realtà che vendono direttamente al consumatore finale con registratori telematici. Durante l’iniziativa verranno approfondite la normativa, le date, le tempistiche, le modalità di collegamento e le sanzioni, oltre a presentare alcuni casi specifici e rispondere alle domande dei partecipanti.

Sul tema si è già espressa anche l’associazione a livello nazionale chiedendo un opportuno intervento normativo di revisione affinché le sanzioni siano più ragionevoli e coerenti con l’effettiva gravità delle violazioni.

Per partecipare è necessario iscriversi tramite il sito www.lapam.eu.