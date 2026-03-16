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Il Comune di Casalgrande, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Casalgrande e l’Istituto Santa Dorotea, promuove la quinta edizione del progetto “Insieme per la Legalità si Vince!”, un’iniziativa educativa rivolta agli studenti delle scuole del territorio per diffondere i valori della legalità, del rispetto delle regole e dell’educazione civica.

Le attività si svolgeranno venerdì 20 marzo 2026 a partire dalle ore 8.20 presso il Teatro De André di Casalgrande.

Durante la mattinata, gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado e, a seguire, le classi quinte delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo di Casalgrande e dell’Istituto Santa Dorotea incontreranno Pippo Giordano, ex ispettore della Direzione Investigativa Antimafia.

Nel corso dell’incontro, Giordano porterà la sua testimonianza diretta nella lotta contro la mafia, raccontando la propria esperienza al fianco di figure simbolo dell’antimafia come Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Ninni Cassarà e Beppe Montana.

Il dialogo, affidato al giornalista Andrea Cottone, offrirà agli studenti l’opportunità di conoscere da vicino storie, valori e sacrifici di chi ha dedicato la propria vita alla difesa della legalità.

Il progetto rappresenta un percorso educativo condiviso che coinvolge studenti, insegnanti e famiglie.

A dicembre, infatti, a tutti gli alunni delle classi quinte della scuola primaria è stato consegnato il libro “La mafia spiegata ai bambini – L’invasione degli scarafaggi”, sul quale le classi hanno lavorato insieme ai docenti e ai genitori, riflettendo sui temi della giustizia e del contrasto alla criminalità organizzata.

Nell’ambito dell’iniziativa è stato inoltre istituito un concorso dedicato alle classi quinte della scuola primaria di Casalgrande, chiamate a realizzare un elaborato di gruppo sul tema della legalità attraverso diverse modalità espressive:

grafica, disegno, collage o fumetti

audio e video (cortometraggi, spot, clip musicali)

fotografia e fotomontaggi

Il progetto è patrocinato da Avviso Pubblico e Comuni Mafia Free e rappresenta un’importante occasione per rafforzare il senso civico delle nuove generazioni.

Come sottolinea l’assessore alla legalità Marco Cassinadri: «La legalità e il rispetto delle regole richiedono un lavoro di squadra che coinvolga tutto il territorio. È un impegno che riguarda ciascuno di noi e che trova nella scuola e nei giovani il punto di partenza per costruire una comunità più consapevole, forte e solidale»

L’iniziativa conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale di Casalgrande nel promuovere percorsi educativi e culturali capaci di trasmettere alle nuove generazioni il valore della memoria, della responsabilità e dell’impegno civile.