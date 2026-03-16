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I Carabinieri della Stazione di Crespellano, in sinergia con altri militari della Compagnia di Casalecchio di Reno, hanno arrestato un 61enne italiano, già destinatario di un divieto di detenzione armi e munizioni, accusato dei reati di resistenza a un Pubblico Ufficiale, lesioni personali, detenzione illegale di armi e munizionamento da guerra, nonché di detenzione di armi clandestine.

L’attività che ha portato all’arresto è scaturita a seguito di un inquietante rinvenimento di un ordigno incendiario artigianale a corto raggio (bomba molotov costituito da una tanica di benzina dotata di un innesco in tessuto) avvenuto in paese. Le immediate e tempestive indagini dei Carabinieri hanno permesso di circoscrivere i sospetti, portando così i militari a bussare alla porta del 61enne per effettuare una perquisizione domiciliare: al termine della stessa hanno rinvenuto ingente materiale bellico e clandestino, costituito da armi da guerra e comuni da sparo con relativo munizionamento, il tutto illegalmente detenuto.

Durante le prime fasi della perquisizione, l’uomo, manifestando subito un atteggiamento ostile, con una mossa repentina ha tentato di barricarsi in casa per ostacolare l’ingresso dei Carabinieri, opponendo così attiva e violenta resistenza. Nella circostanza spingeva con violenza un sottufficiale dell’Arma, cagionandogli lesioni alla spalla e al collo, successivamente refertate e giudicate guaribili in 7 giorni. L’immediato intervento degli altri militari ha permesso di riportare la calma e di immobilizzare l’uomo, il quale in un’altra occasione ha cercato di divincolarsi spingendo i Carabinieri.

All’interno dell’abitazione i Carabinieri hanno ritrovato complessivamente: armi bianche (più di 30 tra baionette, pugnali, coltelli, sciabole, oggetti appuntiti e lance artigianali) e munizionamento per armi comuni da sparo (279 cartucce di diverso calibro, alcune con ogiva); armi clandestine (1 fucile), armi comuni da sparo (2 pistole considerate da guerra) e munizionamento da guerra (210 cartucce di diverso calibro pesante, riconducibile ad artiglieria antiaerea da mitragliatrice); diverso materiale inerte (70 ogive appuntite, svariati fondelli esplosi di diverso calibro, oltre a più di 1200 bossoli esplosi) e due contenitori (uno con all’interno polvere bonificante per aggressivi chimici e l’altro utilizzato per conservare il munizionamento).

Tutto il materiale e le armi sono stati sequestrati, l’uomo, invece, dopo le procedure di identificazioni e le formalità di rito, è stato arrestato. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il 61enne è stato tradotto presso la Casa Circondariale in attesa dell’udienza di convalida davanti al G.I.P.