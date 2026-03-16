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Successo a Maranello per Ready To Read, la rassegna di incontri pubblici dedicata ai libri e alla lettura giunta alla terza edizione: diversi appuntamenti, salutati da una grande attenzione da parte del pubblico, hanno coinvolto la città tra l’11 e il 14 marzo, come gli incontri in Auditorium con gli autori Beppe Severgnini e Marino Bartoletti, e quelli alla Biblioteca Mabic con Cristiana Valentini e Lorenzo Gasparrini, occasioni importanti di condivisione e riflessione per tutta la comunità.

Altri appuntamenti sono stati organizzati nelle scuole, rivolti direttamente agli studenti.

“I libri sono veicoli straordinari per la crescita dei cittadini, sono fonte di immaginazione, di cultura, di sensibilità”, è il commento del sindaco Luigi Zironi. “La terza edizione della rassegna ha avuto ottimi riscontri: un risultato che ci sprona a proseguire nella promozione della lettura e di eventi culturali per tutti”.

La rassegna Ready to Read, promossa dal Comune di Maranello con il riconoscimento Città che legge del Centro per il libro e la lettura, il sostegno della Fondazione di Modena e il supporto tecnico di Exprimo, si è articolata in quattro giorni di incontri e attività a partire dalle scuole per allargarsi a tutta la cittadinanza. Il tema “Vite di carta, mondi possibili”, al centro degli incontri, è stato un invito a guardare la realtà da prospettive inattese, ricordando che ogni storia può aprire uno sguardo diverso sul mondo.