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Si attesta intorno al 25% l’incremento di presenze e di pernottamenti nella città di Reggio Emilia nel raffronto tra il 2025 e il 2024. E’ questo il riscontro emerso dalla pubblicazione dei dati sul turismo da parte della Regione Emilia Romagna e suddivisi per aree territoriali.

Nel dettaglio, le presenze nella nostra città sono aumentate del 26,02%, mentre i pernottamenti sono cresciuti del 24,01%. Si tratta di un incremento che ha i riscontri più significativi nei mesi primaverili ed estivi e nel mese di dicembre e che viene calcolato secondo un indice combinato di recettività alberghiera ed extra alberghiera.

“Il miglioramento degli indici legati alle presenze turistiche nella nostra città – ha dichiarato l’assessora a Economia urbana con delega al Turismo Stefania Bondavalli – è sicuramente un dato confortante ma non definitivo. E’ significativo notare come le presenze aumentano in corrispondenza della stagione in cui la quantità e la qualità degli eventi organizzati offre diverse occasioni per raggiungere la città e in particolare il centro storico: vale per i mesi primaverili, per i mesi estivi e per il periodo natalizio; riguarda eventi culturali, sportivi e spettacoli di ogni genere. Questo ci conforta nel proseguire un lavoro che ha nell’organizzazione di iniziative uno dei cardini del rilancio dell’attrattività della nostra città per i visitatori. Occorre in questo senso rendere strutturale un’offerta sempre più variegata e migliorare ancora le sinergie con tutti gli operatori che si occupano a vario titolo di incoming: mi fa piacere in questo senso sottolineare il prezioso lavoro dello IAT e l’aumento delle visite guidate organizzate, che mettono in connessione la città e la provincia. Continueremo a lavorare su questa strada, investendo ulteriormente in comunicazione, in sinergia con le politiche regionali e con Destinazione turistica Emilia, convinti che la nostra città possa diventare sempre più attrattiva e accogliente”.