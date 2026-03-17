Concluse le procedure di autorizzazione sanitaria, anche la sede di Zocca di Avis si trasferisce dal vecchio indirizzo di via Giuseppe Verdi nei locali della nuova Casa della Comunità di Zocca, in via Mauro Tesi n. 1767. Qui le attività del centro di raccolta sangue riprenderanno regolarmente a partire dalla giornata di donazione di domenica 22 marzo e nelle successive date programmate per le sedute di prelievo che non subiscono variazioni rispetto al calendario annuale.
L’attività sanitaria di donazione si svolgerà nei locali al piano terra che Avis condivide con i servizi Ausl, con una dotazione di 4 poltrone per il prelievo, una in più rispetto alla vecchia sede. Al primo piano della nuova struttura sarà inoltre riservato ad Avis un ufficio ad uso segreteria e per lo svolgimento delle attività associative.