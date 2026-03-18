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All’Ospedale San Sebastiano di Correggio è attivo un nuovo servizio per i pazienti affetti dalla malattia di Parkinson e per i loro famigliari. Con l’ingresso dell’associazione “Gruppo Parkinson Odv” all’interno dell’Ospedale di Correggio si sono poste le condizioni per realizzare un momento di accoglienza, ascolto e supporto per chi è affetto dalla patologia, ma anche per i famigliari e per coloro che se ne prendono cura.

Lo sportello Parkinson è attivo nelle mattine del secondo e quarto MERCOLEDI del mese, nell’atrio dell’ingresso di Via Circondaria n° 29. Volontari dell’associazione sono a disposizione per fornire informazioni e consigli sulla gestione della malattia e sui servizi a sostegno e supporto di pazienti e famigliari.

Per informazioni: URP Ufficio Relazioni con il Pubblico, Distretto di Correggio tel 0522 630211, Email: urpcorreggio@pec.ausl.re.it