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Nella serata di ieri, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio cosiddetto “Alto Impatto”, organizzato dalla Questura di Bologna in attuazione delle determinazioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, è stato tratto in arresto un cittadino gambiano per spaccio di sostanze stupefacenti, nell’area del Parco della Montagnola.

Si tratta dell’ennesimo risultato positivo ottenuto nell’ambito della costante attività di contrasto allo spaccio e ai reati predatori attuata in alcuni quartieri e zone del Centro storico di Bologna, tra cui la zona Universitaria, quella della Stazione e l’area della Bolognina.

Nello specifico, nel corso del servizio di ieri, il pusher ha tentato di disfarsi di un involucro contenente sostanza stupefacente per poi darsi alla fuga in direzione di via Irnerio. Raggiunto e fermato dagli Agenti, è stato trovato in possesso di numerosi involucri di sostanza contenenti circa 35 grammi tra hashish e marijuana, 2 grammi di cocaina e 4 grammi di ecstasy. Sempre nel corso del controllo di ieri, un altro soggetto straniero di origini senegalesi è stato, invece, denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio, in quanto, controllato in Piazza Scaravilli, occultava all’interno della bocca 13 grammi di hashish.

L’ultimo denunciato è un cittadino straniero, marocchino classe 96, irregolare sul territorio nazionale, lasciato a disposizione dell’Ufficio Immigrazione.

Nel corso del servizio sono state identificate 50 persone, di cui 17 con precedenti penali.