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Sono 141.819 i cittadini modenesi, di cui 8.089 all’estero, che domenica 22 e lunedì 23 marzo sono chiamati ad esprimersi sul referendum popolare confermativo della legge costituzionale riguardante le “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”. Ossia, tutti i cittadini italiani, inclusi quelli naturalizzati, che abbiano compiuto 18 anni e che siano iscritti nelle liste elettorali del Comune. Tra questi, 1.221 diciottenni.

I seggi saranno aperti domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15.

Gli elettori dovranno presentarsi al proprio seggio con la tessera elettorale, indispensabile per esercitare il diritto di voto, e un documento di identità o riconoscimento valido. In caso di smarrimento, deterioramento o esaurimento degli spazi sulla tessera, è possibile rivolgersi all’Ufficio Anagrafe di via Santi 40 a Modena, che in occasione delle votazioni effettuerà delle aperture straordinarie per il rilascio delle carte d’identità per cittadini privi di documenti e delle tessere elettorali. In particolare, giovedì 19 marzo sarà aperto dalle 8.45 alle 12.45 e dalle 14.15 alle 18, venerdì 20 e sabato 21 marzo dalle 8.30 alle 18. Mentre nelle due giornate del voto aprirà negli stessi orari dei seggi: domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15.

Gli elettori affetti da gravi infermità o fisicamente impediti ad esprimere il voto in modo autonomo possono essere accompagnati in cabina da un altro elettore della propria famiglia o comunque da un elettore liberamente scelto. Per poter usufruire dell’accompagnamento è necessario ottenere dall’Ufficio elettorale il timbro AVD (diritto voto assistito) sulla tessera elettorale, previa presentazione del certificato medico rilasciato presso gli ambulatori della Medicina legale e Risk Management dell’azienda USL di Modena. Nei giorni precedenti il referendum presso stessi gli ambulatori sarà garantita la presenza di un medico: giovedì 19, dalle 8.30 alle 13.00; sabato 21, dalle 8.30 alle 12.00. Domenica 22 marzo, dalle 9.00 alle 10.00 un medico legale sarà presente all’Anagrafe al piano terra di via Santi 40.

Tutte le informazioni sul referendum del 22 e 23 marzo, sono consultabili sulla specifica sezione del sito istituzionale (www.comune.modena.it/argomenti/elezioni).