

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Domenica 22 e lunedì 23 marzo le cittadine e i cittadini italiani aventi diritto al voto saranno chiamati a esprimersi sul referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”.

È previsto un unico quesito sul quale si è chiamati a esprimersi: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025?». Come specificato sul sito del Dipartimento per il programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le modifiche previste dalla legge Costituzionale oggetto del referendum riguardano, in sintesi: l’istituzione di due Consigli Superiori della Magistratura, uno per i giudici, uno per i pubblici ministeri; l’estrazione a sorte dei loro componenti e la creazione di un’Alta Corte disciplinare per i soli magistrati ordinari.

Trattandosi di un referendum costituzionale (ex art. 138 della Costituzione), non è previsto il raggiungimento di alcun quorum di partecipazione per la validità. Il risultato sarà dunque valido indipendentemente dal numero di votanti: la legge sarà quindi approvata se i voti favorevoli superano quelli sfavorevoli.

Si vota domenica 22 marzo dalle ore 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15.

DOCUMENTI NECESSARI – Per esercitare il diritto di voto è necessario presentarsi al proprio seggio con la tessera elettorale e un documento di identità anche scaduto, purché assicuri l’identificazione dell’elettore. Possono votare tutti i cittadini che hanno compiuto i 18 anni di età entro il 22 marzo 2026, presentandosi alla sezione indicata sulla tessera elettorale, nelle cui liste risultano iscritti.

Sono equipollenti alla carta identità, e quindi validi per il riconoscimento al seggio, tutti i seguenti documenti di riconoscimento (come da art. 35 D.P.R. n. 445/2000 e art. 57 T.U. n. 361/1957): la ricevuta cartacea di richiesta di emissione della CIE (carta d’identità elettronica); il passaporto; la patente di guida (anche presentata sulla App IO); la patente nautica; il libretto di pensione; il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici; il porto d’armi; le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato; le tessere di riconoscimento rilasciate dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare; le tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali, purché munite di fotografia.

Quindi l’elettore può presentarsi al voto anche con uno di questi documenti, anche se datati e scaduti, purché sia assicurata l’identificazione dell’elettore.

Presso i seggi elettorali è possibile anche identificare l’elettore privo di qualsiasi documento di identità, sulla base del riconoscimento da parte di uno dei componenti dell’Ufficio (Presidente, scrutatori e/o segretario) oppure di un altro elettore presente munito di proprio documento di identità: ad esempio se due familiari o conoscenti si presentano al seggio e uno dei due è in possesso di documento di identità (anche scaduto) e l’altro è invece privo di qualsiasi documento di identità (anche scaduto), quest’ultimo può essere identificato per il tramite del familiare o conoscente che ne attesti l’identità.

Presso l’Anagrafe di via Toschi 27 sarà aperto domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15 uno sportello di emergenza per rilasciare la carta d’identità a chi è impossibilitato ad essere riconosciuto al seggio con una delle modalità sopra descritte.

TESSERE ELETTORALI – Per votare è necessaria la tessera elettorale. Potranno votare tutti i cittadini che hanno compiuto i 18 anni di età entro il 22 marzo 2026, presentandosi alla sezione elettorale, indicata sulla tessera elettorale, nelle cui liste risultano iscritti. In caso di smarrimento, deterioramento o esaurimento degli spazi sulla tessera elettorale, è possibile richiederne una nuova.

È bene dunque verificare per tempo di essere in possesso della tessera elettorale e che abbia spazi liberi per i timbri. I cittadini che ne siano sprovvisti o abbiano perduto la tessera, possono ottenerla rivolgendosi senza appuntamento al servizio di emissione tessere elettorali presso gli sportelli anagrafici di via Toschi 27, attivo tutte la mattine da lunedì 16 a giovedì 19 marzo dalle 8.20 alle 13 e il martedì pomeriggio dalle 15 alle 17.30. Venerdì 20 e sabato 21 marzo l’ufficio per il rilascio delle tessere sarà aperto dalle 8 alle 18 mentre nelle giornate del referendum l’ufficio sarà aperto domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15.

Per ritirare la tessera elettorale serve un documento di identità valido (carta d’dentità o documenti equipollenti). La tessera può essere rilasciata ai diretti interessati, ai familiari conviventi oppure a persone delegate dall’interessato con apposito modulo con allegata la fotocopia del documento d’identità dell’interessato (comprensi documenti equilippolenti alla carta d’identità). Il rilascio è immediato.

ELETTORI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA – Sono 122.467 (di cui 62.953 donne e 59.514 uomini) gli elettori chiamati al voto. Votano per la prima volta 1262 persone (di cui 613 donne e 649 uomini). Gli elettori più giovani (nati il 22/3/2008) sono 4 ragazze e 1 ragazzo, mentre l’elettore più anziano è un ultracentenario nato il 26 dicembre 1918.

Le sezioni elettorali ordinarie sono 160 (di cui 14 sono anche seggi volanti dedicati alla raccolta del voto in luoghi di cura di modeste dimensioni), oltre a 8 seggi speciali (di cui due allestiti presso l’Arcispedale Santa Maria Nuova e 2 deputati alla raccolta del voto a domicilio). Le sezioni sono ripartite in 50 plessi scolastici dislocati sul territorio.

In occasione dei Referendum del 22 e 23 marzo, alcuni seggi elettorali saranno temporaneamente trasferiti in altre sedi cittadine:

– Le sezioni 69 e 70 normalmente ubicate presso l’Istituto superiore Angelo Motti in via Cialdini 3, sono temporaneamente ricollocate presso la scuola primaria Zibordi in viale Montegrappa 8, già sede di seggio delle sezioni 7 e 8.

– Le sezioni 25 e 65 normalmente ubicate presso la scuola primaria Ghiarda in via Ghiarda 28, sono temporaneamente ricollocate presso la Scuola secondaria di primo grado Don Pasquino Borghi in via Pascal 81, già sede di seggio delle sezioni 60 – 61 – 62 – 63 – 64 – 156.

– La sezione 104 normalmente ubicata presso la Palestrina Anziani in via Socini 19/B a Masone, è temporaneamente ricollocata presso la scuola primaria Ariosto di San Maurizio in via Pasteur 17, già sede di seggio delle sezioni 102 e 103.

– La sezione 95 normalmente ubicata presso la scuola primaria Marconi in via Emilia all’Ospizio ,78/80 è temporaneamente ricollocata presso la scuola primaria Ca’ Bianca in via Gattalupa,1, già sede di seggio delle sezioni: 100 e 101

È possibile localizzare il proprio seggio consultando ww.comune.reggioemilia.it/cercailtuoseggio

Il referendum del 22 e 23 marzo sarà il primo in cui le liste elettorali non saranno più suddivise in “maschili” e “femminili”, ma soltanto in ordine alfabetico, in virtù della modifica introdotta dalla legge 72 del 15 maggio 2025. Si tratta di una novità sostanziale, richiesta da tempo dalle associazioni che si occupano di tutela dei diritti delle persone Lgbtqi+, che permetterà di eliminare eventuali situazioni di stigmatizzazione delle persone che affermano un genere diverso da quello correlato al sesso anagrafico indicato sui loro documenti.

SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AI SEGGI ELETTORALI – Il servizio è garantito dall’Agenzia Mobilità ed è disponibile solo su prenotazione, esclusivamente per persone disabili in carrozzina o che non possono salire su autovetture normali. Si può prenotare il trasporto via email all’indirizzo callcenter@til.it oppure telefonando al call center allo 0522.927654. Le prenotazioni possono essere effettuate entro venerdì 20 marzo, da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle ore 18 e il sabato dalle 8 alle 14.

Al momento della prenotazione verranno richiesti i seguenti dati: cognome e nome della persona disabile; indirizzo dell’abitazione; seggio elettorale (numero del seggio e sede) individuabile dalla tessera elettorale; orario indicativo da concordare in base ai servizi già prenotati; recapito telefonico. L’accompagnamento della persona dall’abitazione al mezzo di trasporto e viceversa e all’interno del seggio, deve essere svolto da famigliari o da altri (volontari di partiti politici, ecc.).

VOTO ASSISTITO CON ACCOMPAGNAMENTO IN CABINA – Gli elettori che hanno gravi difficoltà fisiche nell’esprimere il voto possono chiedere di essere accompagnati all’interno della cabina da un altro elettore. Sono considerati elettori affetti da grave infermità i soggetti che presentano impedimenti riferiti alla capacità visiva ed alla capacità di movimento degli arti superiori e che non consentono di esprimere autonomamente il voto.

Per votare con l’aiuto di un accompagnatore occorre:

essere in possesso della tessera elettorale con l’annotazione specifica

oppure essere in possesso di una certificazione rilasciata dall’Ausl, anche in occasione di altre consultazioni

oppure, per i non vedenti, essere in possesso di un libretto con annotati i codici 10/11/15/18/19/05/06/07 (i libretti più recenti non riportano più questi codici).

Per evitare che per ogni elezione si debbano produrre dei certificati medici, è possibile richiedere che sulla tessera elettorale venga messo un timbro che attesti la necessità permanente di votare con l’aiuto di un accompagnatore.

Per ottenerlo occorre rivolgersi all’Ufficio Elettorale e presentare:

una richiesta su un modello predisposto dall’Ufficio Elettorale

la tessera elettorale dell’interessato

la documentazione sanitaria che attesta che l’elettore è impossibilitato a votare in modo autonomo

copia del documento d’identità dell’interessato.

All’Ufficio Elettorale può recarsi una persona diversa dall’interessato, purché munita di: delega in carta semplice e fotocopia di un documento di identità dell’interessato.

Per procurarsi la documentazione sanitaria l‘interessato deve presentarsi presso il servizio di igiene pubblica /medicina legale dell’Ausl munito di:

documento d’identità

tessera elettorale

documentazione medica attinente l’impedimento.

Si precisa che visto che la certificazione medica può essere richiesta e rilasciata solo all’interessato questi deve essere consapevole delle motivazioni per cui ne fa domanda e dell’uso a cui è destinato.

Fino al 22 marzo il rilascio delle certificazioni potrà essere effettuato senza prenotazione dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 presso l’Ambulatorio Servizio di Igiene e Sanità pubblica Via Amendola 2, Reggio Emilia – ex S. Lazzaro, Padiglione Ziccardi (Dipartimento di Sanità Pubblica). Per informazioni: segreteria 0522-335700. Nella giornata di domenica 22 marzo il servizio è disponibile presso l’Arcispedale Santa Maria Nuova – Ufficio Saub – piano 0 – stanza 0.178 dalle ore 9 alle ore 11.30.

VOTO A DOMICILIO – Sono 12 gli elettori affetti da gravissime infermità o in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali che hanno fatto richiesta del voto a domicilio. L’espressione del voto presso il domicilio dell’interessato è organizzata dall’Ufficio Elettorale con la collaborazione del presidente del seggio interessato.

INFO – Tutte le informazioni sulle modalità di voto, il rinnovo della tessera elettorale, il fac simile della scheda elettorale, il voto assistito ecc sono disponibili sul sito www.comune.reggioemilia.it/elezioni e in particolare alla pagina www.comune.reggioemilia.it/cercailtuoseggio dove è possibile trovare il proprio seggio elettorale di appartenenza e consultare gli spostamenti temporanei, inserendo il proprio codice fiscale o il numero di tessera elettorale.

Inoltre è prevista un’apertura straordinaria del centralino del Comune di Reggio Emilia che è possibile contattare allo 0522.456111 per informazioni. L’ufficio sarà attivo domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15.