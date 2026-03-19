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Angelica Martina è la nuova responsabile della sede Lapam Confartigianato di Formigine. Martina, dopo essere stata per diversi anni responsabile della sede associativa di Spilamberto, prende il posto di Alberto Filippini, il quale ricoprirà un nuovo incarico presso la sede centrale Lapam Confartigianato di Modena.

«Ringrazio Alberto per il lavoro svolto in questo territorio – afferma la neo responsabile di Lapam Confartigianato Formigine Angelica Martina –: sono consapevole che la strada da percorrere è ancora lunga e c’è tanto lavoro da fare. Il dialogo con le imprese del territorio sarà fondamentale per capire le loro esigenze: parallelamente vorrò dialogare e confrontarmi spesso anche con l’amministrazione per capire come rendere sempre più attrattiva l’area formiginese anche ai nuovi potenziali imprenditori».

«Desidero esprimere un sentito ringraziamento ad Alberto Filippini per la costante vicinanza e collaborazione con l’amministrazione comunale, e per l’impegno profuso in questi anni a sostegno del tessuto economico di Formigine – dichiara la Sindaca di Formigine Elisa Parenti –. Al contempo, rivolgo un caloroso augurio di buon lavoro ad Angelica Martina: sono certa che saprà proseguire e rafforzare questo percorso, valorizzando il ruolo fondamentale delle imprese per lo sviluppo del territorio. Come amministrazione continueremo a essere al fianco del mondo produttivo, convinti che fare rete tra istituzioni e associazioni di categoria sia la chiave per affrontare le sfide del mercato e continuare a far crescere il nostro territorio in termini di innovazione e attrattività».

Il consiglio di sede associativo è stato un momento per analizzare l’andamento del tessuto economico del Comune. Stando a quanto emerge dai dati elaborati dall’ufficio studi Lapam Confartigianato, nel comune di Formigine al 30 settembre 2025 si contano 2.552 imprese attive, di cui 805 artigiane: il totale delle imprese attive ha registrato un +0,9% rispetto allo stesso periodo del 2024. Analizzando il lungo periodo, dal terzo trimestre 2015 al terzo trimestre 2025, si sono perse complessivamente 140 imprese, un calo del 5,2%.

«Il lieve incremento di imprese – commenta Giordano Giovanardi, presidente della sede Lapam Confartigianato di Formigine – è un segnale che dà fiducia al percorso che abbiamo intrapreso come associazione di sensibilizzazione e di cultura imprenditoriale: dobbiamo continuare su questo percorso per mantenere il trend di crescita. Il consiglio è un ottimo punto di partenza per confrontarci e analizzare insieme quelle che sono le tematiche più importanti per fare impresa nel nostro territorio, dalla viabilità locale fino alla sicurezza delle nostre aree, due degli aspetti più rilevanti per operare al meglio nel territorio. Continueremo a dialogare con l’amministrazione e a cercare soluzioni che vadano a incentivare l’imprenditorialità».