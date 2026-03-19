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La domanda dovrà essere presentata online tramite SPID o CIE. Chi ha necessità di assistenza per la compilazione, potrà presentare la domanda all’ufficio scuola del proprio comune di residenza, previo appuntamento telefonico. L’accesso al portale per presentare la domanda, le informazioni utili per l’acquisizione dello SPID e CIE, unitamente al Regolamento dei Nidi d’Infanzia Comunali, i criteri per la formulazione delle graduatorie e il disciplinare delle tariffe sono disponibili accedendo al sito istituzionale dell’Unione delle Terre d’Argine sotto indicato. Sono inoltre disponibili le informazioni sui siti dei 4 comuni dell’Unione.

Chi è già iscritto al nido non deve presentare una nuova domanda e chi ne ha necessità potrà richiedere il trasferimento presso un altro nido per l’anno scolastico 2026/2027.

Si ricorda che, in base alla Legge 119 del 2017 e s.m.i., le vaccinazioni obbligatorie dei bambini costituiscono requisito di accesso ai servizi educativi. Per questo motivo, i nomi dei bambini iscritti saranno trasmessi all’Asl di competenza per il controllo dello stato vaccinale e, in caso di mancata vaccinazione, i bambini non saranno ammessi al servizio.

Nelle settimane successive le domande presentate saranno ordinate in graduatorie, che verranno poi pubblicate sul sito dell’Unione delle Terre d’Argine ed esposte presso gli Uffici Scuola territoriali dall’11 al 16 maggio 2026. Nel medesimo periodo potranno essere presentati per iscritto eventuali ricorsi, nel caso si riscontri un’errata attribuzione del punteggio o nel caso siano intercorse modifiche rispetto a quanto precedentemente indicato sul modulo. Esaminati i ricorsi, entro il mese di maggio, saranno pubblicate le graduatorie definitive. Entro il mese di giugno, e durante i mesi estivi (in riferimento a eventuali rinunce), si procederà all’assegnazione dei posti disponibili.

Le tariffe massime (stabilite per le famiglie che superano i 35.000,00 euro di Isee) per la frequenza del nido d’infanzia sono di 470,00 euro al mese per il tempo normale e di 390,00 euro per la frequenza part-time. In tutti gli altri casi sarà possibile ottenere un’agevolazione tariffaria presentando l’Attestazione Isee presso gli uffici scuola del proprio Comune: le tariffe minime, riservate a chi possiede un Isee inferiore o uguale a 12.000 euro, sono di 105,00 euro al mese per il nido a tempo normale e di 85,00 euro per il part-time.

I nidi d’infanzia comunali si potranno visitare sabato 28 marzo dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

Per ulteriori informazioni è possibile fare riferimento ai seguenti link: https://servizi06.terredargine.it/

Di seguito i contatti degli uffici scuola territoriali dell’Unione delle Terre d’Argine:

Campogalliano: 059 899443 – 439

Carpi: 059 649709 – 708 – 707

Novi di Modena: 059 6789130

Soliera: 059 568589 – 583

Queste le dichiarazioni di Daniela Tebasti, Assessore alle Politiche Educative e Scolastiche dell’Unione delle Terre d’Argine:

“In occasione dell’apertura delle iscrizioni ai nidi d’infanzia, desidero esprimere grande soddisfazione per i nostri servizi. I dati 2025/2026 ci confermano un risultato importante: la percentuale di bambini 0-3 anni residenti che frequenta il nido ha raggiunto il 49,65%, segnando una significativa crescita del +5,83% rispetto all’anno scorso. Con questo risultato, l’Unione delle Terre d’Argine non solo raggiunge, ma supera l’obiettivo fissato dall’Unione Europea nell’ambito dell’Agenda 2030. Abbiamo inoltre approfittato di questo momento per aggiornare il regolamento dei nidi d’infanzia, approvato per la prima volta nel 2007. Lo abbiamo rinnovato tenendo conto dei cambiamenti avvenuti in questi anni come il meccanismo delle iscrizioni on-line per l’autonomia delle famiglie e rendendo più chiare le modalità per i nascituri e l’aggiornamento delle graduatorie. Infine, ribadisco che prosegue il nostro impegno nell’aiutare le famiglie nel pagamento della retta, garantendo scontistiche appropriate basate sull’ISEE, e ricordo a tutti la possibilità di richiedere anche il Bonus nido dell’INPS, le cui istruzioni si trovano sul sito dell’Istituto“.