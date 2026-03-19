

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Venerdì 20 marzo alle 11, nella Sala del Consiglio a Palazzo d’Accursio, si terrà la seduta solenne congiunta dei Consigli comunale e metropolitano, dedicata alla Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie

Dopo i saluti e l’introduzione della presidente Maria Caterina Manca, sono previsti gli interventi di Giulia Sarti, delegata alla legalità democratica e lotta alle mafie per Bologna e Città metropolitana, Andrea Giagnorio, referente dell’associazione Libera Bologna, e Stefania Pellegrini, docente dell’Università di Bologna. Conclusioni del sindaco Matteo Lepore.

La seduta sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Consiglio comunale: https://www.youtube.com/ConsiglioComunaleBologna

Al termine della seduta solenne, il Consiglio comunale proseguirà con la seduta di Question Time.

Le altre iniziative in città

Venerdì 20 nelle mense scolastiche servite da Ribò sarà offerta come primo piatto la Pasta Biologica Libera Terra.

Dalle 10 alle 12, in piazza Lucio Dalla, alla presenza dei rappresentanti di Libera, si terrà inoltre il momento conclusivo di un percorso di incontri di Libera Terra con i bambini e le bambine delle scuole primarie, promosso anche quest’anno da Ribò. Gli argomenti – dal concetto di omertà alle modalità operative delle associazioni malavitose, fino al danno che queste arrecano alla collettività – sono stati affrontati all’interno di quattro giornate di lavoro in cinque classi delle scuole Grosso, Bottego ed Ercolani.

In serata, le luci di Palazzo Re Enzo su Piazza Maggiore si accenderanno di giallo, arancione e fucsia, i colori di Libera.