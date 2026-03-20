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Il prossimo giovedì 26 marzo il Consiglio Comunale di Sassuolo tornerà ufficialmente a riunirsi presso la propria sede istituzionale in via Pretorio.

Si conclude così un periodo di chiusura forzata durato oltre un anno, resosi necessario a seguito di gravi infiltrazioni meteoriche provenienti dalla copertura del direzionale XX Settembre, che avevano reso inagibile l’aula e compromesso le dotazioni tecnologiche e strutturali.

L’amministrazione comunale ha approfittato della chiusura per mettere in atto un piano di manutenzione straordinaria articolato in sei distinti capitoli di spesa, volti non solo al ripristino estetico, ma soprattutto alla risoluzione delle cause strutturali del degrado e alla messa in sicurezza degli impianti. Il costo complessivo delle operazioni riflette l’entità del danno subito dall’edificio. Gli interventi si sono concentrati prioritariamente sull’involucro esterno per bloccare l’ingresso dell’acqua. In particolare, sono stati stanziati 25.905,48 € per il rifacimento completo dell’impermeabilizzazione del camminamento situato al di sopra della sala, a cui si sono aggiunti 11.285,00 € per la riparazione della copertura della centrale termica. All’interno, i danni causati dalle infiltrazioni d’acqua hanno richiesto un impegno economico rilevante per il comparto edile e tecnologico. Sono stati necessari tre diversi lotti di intervento per la riparazione e sostituzione dei pannelli e dei mobili danneggiati, per un totale di circa 15.860,00 €.

Il ripristino della funzionalità elettrica e la sostituzione della microfonia compromessa dall’umidità hanno comportato un esborso di 5.618,71 € con parte degli interventi realizzati già all’inizio del 2024; l’intervento finale e risolutivo per agibilità della sala, una volta risulta la problematica delle infiltrazioni, ha riguardato la demolizione e il rifacimento del controsoffitto in parte danneggiato ma che soprattutto non aveva le caratteristiche idonee di fissaggio per renderlo antisismico. È inoltre stato sostituito l’impianto di illuminazione, anche di emergenza, per un valore di 60.000,00 €.

“La riapertura della Sala Consiliare – afferma l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Sassuolo Maria Raffaella Pennacchia – giunge al termine di un percorso tecnico non privo di complessità. Abbiamo realizzato una serie di azioni strutturali coordinate per sanare vulnerabilità che rischiavano di compromettere definitivamente il patrimonio pubblico e ripristinare leggibilità e la sicurezza della sala. Desidero ringraziare le ditte specializzate che hanno operato nel cantiere. È doveroso inoltre un ringraziamento ai cittadini e ai consiglieri per aver compreso la necessità di questo lungo stop, indispensabile per garantire la massima sicurezza a chi frequenta questi spazi istituzionali”.