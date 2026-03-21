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L’illuminazione pubblica di Campagnola è al 100% a basso impatto. Un traguardo davvero importante, che supera persino l’obiettivo iniziale fissato dall’amministrazione, che intendeva convertire almeno l’80% dei punti luce pubblici alle nuove tecnologie a risparmio energetico.

Un risultato che ha preso forma nei giorni scorsi con l’avvio del quarto stralcio dei lavori di sostituzione dei punti luce e che rafforza in modo netto la scelta del Comune di investire su efficienza energetica, sostenibilità ambientale e qualità dello spazio urbano.

L’intervento ha un valore complessivo di 113mila euro, dei quali 70mila stanziati nel settembre 2025, e riguarda 206 apparecchi illuminanti rimasti esclusi dai precedenti stralci di progettazione già eseguiti. Al termine dei lavori, tutto il parco lampade attuale dell’illuminazione pubblica del Comune di Campagnola sarà quindi costituito da tecnologia led di nuovissima generazione.

La riqualificazione interesserà le aree a nord ovest e a sud ovest del territorio comunale e completerà i lavori nelle zone di via Prampolini, del quartiere di via Anselperga, del parcheggio di via Marconi, della zona industriale di via De Gasperi, di via Grande, dell’incrocio tra via Picenardi e via Grande, del Parco della Resistenza e del magazzino comunale. A questi si aggiungeranno i restanti proiettori sparsi sul territorio, compresi quelli a servizio dei parcheggi o destinati all’illuminazione di contesti particolari, come in via Padre Alai per il campanile della Parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio, oltre ai punti luce installati a parete negli edifici scolastici tra via Baccarini e via Gramsci. È inoltre prevista la risoluzione del guasto presente sull’impianto di un quadro elettrico che coinvolge alcuni punti luce tra via Don Minzoni e via Gramsci.

Particolarmente significativo è anche il metodo con cui questo risultato è stato raggiunto. L’intervento è stato infatti reso possibile grazie sia risorse comunali che a fondi ottenuti attraverso bandi intercettati ad hoc dall’Amministrazione Comunali, senza mutui o indebitamento. Questo significa che il risparmio generato dal minor consumo energetico resterà interamente nella disponibilità del Comune e non sarà assorbito dal pagamento di interessi su mutui o forme di finanziamento.

“Si tratta di un traguardo che non solo rispetta, ma migliora gli impegni assunti fin dalla campagna elettorale – ha sottolineato Alessandro Santachiara, sindaco di Campagnola – dal momento che il completamento al 100% della sostituzione dell’illuminazione pubblica attuale rappresenta non solo un’ottima notizia per le casse comunali, e quindi per i servizi ai cittadini, ma anche un segnale sempre più forte in ottica green. Testimonia di un’attività capace di coniugare sostenibilità, efficienza e buona amministrazione, con benefici concreti sia per l’ambiente sia per la collettività”.