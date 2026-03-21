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Tutte figlie di Eva, evento organizzato dall’Associazione Non è Colpa Mia, si terrà il 29 marzo 2026 alle 17:00 presso il Crogiolo Marazzi. Inserito nelle iniziative per la Festa della Donna dall’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, gode del patrocinio del Comune di Sassuolo, del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modena e di Marazzi Group.

Giunta alla sua quinta edizione, la manifestazione si concentra sull’importanza della comunicazione al femminile nei campi giuridico, psicologico e sociale, promuovendo un dibattito sull‘uso consapevole delle parole legate a donne, diritti e relazioni.

Le relatrici offriranno prospettive multidisciplinari:

– Teresa Cinque, scrittrice, analizzerà come il linguaggio influenzi la realtà.

– L’Avv. Barbara Nannerini tratterà l’impatto del linguaggio su parità di genere e diritti.

– La Dott.ssa Mara Fantinati esplorerà gli effetti psicologici del linguaggio sull’identità e le relazioni.

L’evento sarà moderato dagli Avv. Angela Ninzoli e Simona Fiandri, mentre Roberta Barra curerà performance teatrali intervallate da coreografie della scuola di danza Rift Project con Nadia Trevisi e Giuseppe Villarosa. Sarà attivata una raccolta fondi per il Centro Antiviolenza Distrettuale Tina con gadget realizzati dalla calligrafa Martina Mammi.

L’evento, trasmesso in streaming in collaborazione con Linea Radio, si concluderà con un rinfresco offerto da Da Malla. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modena accrediterà 2 crediti in diritto di famiglia. Iscrizioni via email: nonecolpamia.ets@gmail.com.