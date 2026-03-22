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Una verità sepolta, una famiglia lacerata, un confine sottile tra cura e violenza: martedì 24 marzo, alle ore 20:30, il Teatro Asioli di Correggio ospita Improvvisamente l’estate scorsa di Tennessee Williams, nell’allestimento firmato da Stefano Cordella.

Cordella sceglie di confrontarsi con uno dei testi più sorprendenti, intensi e personali del grande drammaturgo americano, costruendo un dramma attraversato da simboli, visioni e da una tensione che assume i tratti del thriller psicologico. Al centro della vicenda c’è il mistero della morte improvvisa di Sebastian, attorno al quale si scontrano le versioni opposte di due figure femminili: Violet, madre del giovane, e Catherine, la cugina che ha trascorso con lui l’ultima estate a Cabeza de Lobo.

A tenere insieme i fili del racconto è il dottor Sugar, lo psichiatra chiamato a fare luce sulla verità e incaricato di operare Catherine di lobotomia. È proprio questo elemento a rendere ancora più profondo il legame tra l’opera e la biografia di Tennessee Williams: nel 1943, infatti, la sorella Rose subì un intervento di lobotomia con il consenso della madre, una vicenda che segnò per sempre la vita dell’autore e che affiora con forza in questo testo, tra i più autobiografici della sua produzione.

Come spesso accade nella scrittura di Williams, anche qui il conflitto tra apparenza e verità è decisivo, ma assume contorni ancora più inquietanti. L’ambientazione stessa, un giardino tropicale davanti alla villa di famiglia, popolato da piante carnivore e uccelli predatori, contribuisce a creare una dimensione claustrofobica e perturbante, in cui la memoria si mescola al trauma e ogni gesto può trasformarsi in manipolazione.

Improvvisamente l’estate scorsa si presenta così come una discesa oscura nei rapporti familiari, nei meccanismi del potere e nelle fragilità della mente. Un testo che continua a interrogare lo spettatore per la sua forza visionaria e per la sua capacità di mettere in scena, senza sconti, la violenza nascosta dietro le convenzioni sociali e affettive.

Per informazioni e biglietti: Teatro Asioli, corso Cavour 9, Correggio, telefono 0522 637813, mail info@teatroasioli.it. Biglietteria aperta LUN-VEN 18/19, SABATO 10:30/12:30; nei giorni di spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio.