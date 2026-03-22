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Generalmente sereno o poco nuvoloso in pianura, con addensamenti residui sulla Romagna in mattinata. Nubi ad evoluzione diurna sui rilievi. Al primo mattino locali addensamenti sul riminese dove non si escludono temporanei piovaschi in esaurimento.

Temperature minime comprese tra 3/4 gradi delle pianure occidentale e 5/8 gradi della pianura centro-orientale e costa; massime fra 13 gradi della costa riminese e 16 gradi della pianura centrale. Venti deboli, prevalentemente settentrionali, con temporanei rinforzi sul crinale. Mare poco mosso.