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A Pasqua si apre ufficialmente la stagione dei Laghi Curiel. Da aprile fino a settembre, tornano i grandi eventi tra sport, natura, benessere, musica e intrattenimento, nello scenario unico offerto dall’area Laghi, confinante con la Riserva Cassa d’espansione del fiume Secchia. L’appuntamento inaugurale è la festa a Casa Berselli di domenica 5 e lunedì 6 aprile, due giorni dedicati alla comunità e ai visitatori tra stand gastronomici, musica dal vivo e divertimento all’aria aperta.

«Il week end di Pasqua inaugura una stagione di grandi appuntamenti che avranno come filo conduttore lo scenario unico offerto dai Laghi Curiel – spiega la sindaca di Campogalliano Daniela Tebasti –. Valorizzare l’area Laghi è uno degli obiettivi che ci siamo posti quando abbiamo iniziato il nostro mandato e la partecipazione oltre le attese agli eventi organizzati la scorsa estate in quella straordinaria cornice ci conferma che stiamo andando nella giusta direzione. Campomagnalonga, Bicitour, Lake Sound, Fiera di Luglio e la novità del UISP Day faranno tutti tappa ai Laghi Curiel, momenti ideali per scoprire o riscoprire uno dei luoghi più suggestivi del nostro territorio».

Domenica 5 dalle 16 si alterneranno alla consolle Moodie, Blue Monday, Carra & Fresco, Alex G. e Kappa all’evento “Mangrovia – The Water Ritual”, nel lunedì di Pasquetta non può mancare la tradizionale grigliata al Lake BBQ, un’intera giornata tra natura, brace accesa, dj set, amici e le specialità preparate dalla Carnofficina di Modena (salsicce, alette di pollo BBQ, arrosticini, pork belly e patatine). L’evento, patrocinato dal Comune di Campogalliano, inizierà alle 11 e proseguirà fino alle 20.

Sabato 9 maggio va in scena la decima edizione della Campomagnalonga, la passeggiata a scopo benefico nella natura del parco dei Laghi, con tredici punti ristoro dove fermarsi a gustare le eccellenze enogastronomiche preparate dalle attività e dalle associazioni locali. Sport e natura sono il binomio anche della seconda edizione del Bicitour delle Terre d’Argine, in calendario domenica 17 maggio. L’iniziativa, organizzata dall’Unione Terre d’Argine in collaborazione con FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) per promuovere la mobilità sostenibile, la socialità e il rispetto per l’ambiente, coinvolge i quattro comuni dell’Unione (Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera) e si sviluppa su un percorso ad anello lungo lungo 70 chilometri, con partenza e arrivo ai Laghi Curiel.

Tra gli eventi più attesi dell’estate, dopo il grande successo di pubblico della prima edizione, è il Lake Sound Festival, che si terrà dal 17 al 19 luglio. Anche quest’anno si attendono migliaia di persone alla tre giorni di musica live, street food, sport e momenti di benessere. Un evento suggestivo con un forte richiamo soprattutto tra i giovani e una vetrina straordinaria per i Laghi Curiel dal punto di vista turistico: il Lake Sound Festival, anche grazie al supporto di importanti partner tecnici come Decathlon, sarà l’occasione per ascoltare buona musica dal vivo, provare le specialità di tutta la penisola, vivere esperienze stimolanti e trascorrere del tempo di qualità immersi nel verde.

L’altro appuntamento è la Fiera di Luglio, che farà tappa ai Laghi Curiel sabato 25 e domenica 26 luglio, un week end in musica con gli amici di Radio Stella e il loro “Remember Picchio Rosso”, per ballare sui pezzi e le atmosfere degli anni Settanta, e Ottanta.

Il gran finale dell’estate ai Laghi è il UISP Day di domenica 13 settembre, la festa annuale itinerante organizzata dall’associazione, che ha scelto questo contesto proprio per la sua specificità e per l’elemento acquatico, che permette di integrare le discipline di terra con altre come la canoa, il kayak, il dragon boat e la vela, promuovendo lo sport inclusivo e i sani stili di vita.

«I Laghi Curiel rappresentano un valore aggiunto per Campogalliano ed è per questo che come Amministrazione abbiamo deciso di investire in modo significativo su questo sito – aggiunge il vicesindaco di Campogalliano Damiano Pietri –. Nuove piantumazioni, segnaletica informativa, riqualificazione dei sentieri naturalistici sono gli interventi già programmati, che si inseriscono in un piano più ampio di valorizzazione dell’area: la nostra ambizione è di riuscire a sfruttare appieno il potenziale dei Laghi, facendone non solo un luogo per il tempo libero e per le attività di benessere della comunità, ma anche un polo d’attrazione per sportivi e altri visitatori».

Questo ricco programma di eventi si inserisce nell’attività “ordinaria” dei Laghi Curiel e delle proposte che le associazioni portano avanti 365 giorni all’anno. Escursionismo, orienteering, nordic walking, podismo, mountain bike, equitazione, tiro con l’arco, percorsi acrobatici forestali, vela, windsurf, canoa, paracanoa, kajak, dragon boat, pesca sportiva, nuoto di fondo, moto e yoga: la proposta sportiva dei Laghi Curiel è ampia e diversificata, gestita dalle associazioni, con il coordinamento del Comitato Laghi.

Nelle prossime settimane è attesa l’inaugurazione del parco avventura “Le Linfe”, tra percorsi sospesi, tiro con l’arco e archery tag, poi ci sono i sentieri naturalistici che offrono la possibilità di fare lunghe passeggiate all’aria aperta, mentre le piste ciclabili connesse con i percorsi cittadini consentono di raggiungere il centro di Modena in poco più di mezz’ora. E per una sosta di gusto, è possibile scoprire l’enogastronomia del territorio ai ristoranti Laghi e Curiel o, per gli amanti della griglia, prenotare l’area barbecue presso Casa Berselli.

Sport, natura, buona tavola e non solo: tra gli aspetti caratteristici dei Laghi Curiel c’è l’attenzione all’inclusività, tanto nelle iniziative organizzate dalle singole associazioni, quanto negli interventi strutturali, come il pontile per la pesca di persone con disabilità, attualmente in progettazione.

Per rimanere aggiornati sugli eventi e su tutte le novità dei Laghi Curiel di Campogalliano: www.laghicurielcampogalliano.it/

Partono gli interventi di riqualificazione piantumazioni, pulizia sentieri e nuova cartellonistica

Nei prossimi mesi l’area dei Laghi Curiel sarà al centro di numerose opere, dalla messa a dimora di nuovi alberi alla riqualificazione dei sentieri naturalistici e l’installazione della cartellonistica informativa.

Nuove piantumazioni: Un importante intervento di piantumazione vedrà al centro l’area dei Laghi Curiel a partire dal prossimo autunno. Grazie anche ai fondi provenienti da un bando regionale per il recupero delle aree di attività estrattiva, in ottobre verranno messe a dimora 123 alberature ripariali, ovvero adatte ai cambiamenti del livello dell’acqua, in grado di sopportare bene periodi di allagamento. L’investimento complessivo, pari a 100 mila euro, sarà coperto per quasi 88mila euro da fondi regionali e i lavori saranno completati entro l’anno. Ulteriori 150 piantumazioni saranno realizzate nell’ambito di una convenzione con AIPO (in fase di sottoscrizione) per opere di compensazione ambientale.

Sentieri naturalistici: La convenzione con AIPO prevede anche la riqualificazione dei sentieri naturalistici che fiancheggiano il fiume Secchia. L’intervento prevede la ridefinizione del tracciato, il taglio degli arbusti e, in generale, il ripristino della piena fruibilità dei percorsi.

Cartellonistica verticale: Tra gli interventi programmati per migliorare l’esperienza dell’area Laghi, c’è anche la nuova cartellonistica verticale, realizzata da AIPO in collaborazione con l’Ente Parchi Emilia Centrale. I nuovi cartelli forniranno indicazioni dettagliate sugli arbusti, le essenze e la fauna presente, valorizzando non solo gli itinerari, ma l’intera area naturale.