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Open day e riunioni informative per i nidi d’infanzia. In occasione delle aperture delle iscrizioni ai nidi d’infanzia di Maranello per il prossimo anno educativo, l’amministrazione comunale ha organizzato alcuni momenti di incontro con i genitori.

Si parte con gli Open Day nelle strutture, in programma giovedì 26 marzo dalle ore 17 alle ore 19 e sabato 28 marzo dalle ore 10 alle ore 12: si potranno visitare gli spazi, ricevere informazioni sull’organizzazione dei servizi e partecipare insieme ai propri figli ad attività di gioco e laboratori. Martedì 31 marzo alle ore 18 presso la Biblioteca Mabic in programma una riunione informativa: l’amministrazione comunale, i pedagogisti e le educatrici incontrano le famiglie per la presentazione dei servizi educativi del territorio e l’illustrazione delle modalità di iscrizione. Ai nidi d’infanzia – servizio educativo aperto ai bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni – si iscrivono i nati nel 2024, 2025 e i bambini che nasceranno entro il 30 settembre 2026. Quattro le strutture presenti a Maranello: Nido L’Aquilone, Nido Le Coccinelle, Nido Biribicchio, Nido Virgilia. Iscrizioni online dal 1 al 15 aprile, tutte le info sul sito del Comune di Maranello.