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Sono 82.165 i cittadini reggiani che hanno votato al Referendum costituzionale che si è tenuto il 22 e 23 marzo. Si tratta di una percentuale pari al 67.09% dei 122.467 aventi diritto. Degli oltre 82mila votanti, 12 persone si sono avvalse della possibilità di votare a domicilio per gravi impedimenti di salute, 377 hanno votato presso strutture di cura (ben 159 presso l’ospedale Santa Maria nuova) e 9 dal carcere. Sono invece 124 i rappresentanti di partiti o comitati che sono stati designati presso la Segreteria generale del Comune, oltre a coloro che possono aver presentato le designazioni direttamente ai seggi.

Per garantire a tutti i cittadini il pieno esercizio del diritto di voto, i servizi dell’anagrafe comunale hanno compiuto uno sforzo straordinario emettendo, dal primo gennaio 2026 a oggi, 7072 tessere elettorali per coloro che l’avevano smarrita o avevano completato gli spazi per l’apposizione del timbro di voto. Nell’ultima settimana ne sono state fornite 5017 (nel dettaglio 974 sabato, 1.725 domenica, 652 lunedì).

Durante le aperture straordinarie elettorali sono state rilasciate anche 140 carte di identità elettroniche su appuntamento e solo poche unità per elettori totalmente privi di qualsivoglia documento che necessitavano di un titolo di riconoscimento utile al voto.

Per consentire tali operazioni, nei locali dell’anagrafe centrale in via Toschi, durante tutto il weekend del voto, erano operativi a rotazione 25 addetti all’ufficio elettorale e al rilascio di tessere elettorali.

A supporto delle operazioni di voto, 12 addetti del Servizio informatico sono stati impegnati nella supervisione del sistema e nell’attività di supporto alle operazioni di trasmissione dati al Ministero dell’Interno e nell’assistenza tecnica ai Presidenti di seggio. Ulteriori 5 operatori sono stati impegnati nel fornire assistenza giuridica ai presidenti durante tutte le operazioni elettorali. Mentre 58 agenti della Polizia locale hanno prestato servizio durante le consultazioni elettorali per operazioni di vigilanza ai seggi (25 agenti), guardia alle schede elettorali (17 agenti), scorta e ritiro delle schede (16 agenti).

Con funzioni di ritiro, custodia e consegna del materiale elettorale, sorveglianza e assistenza ai seggi, erano inoltre in servizio 60 persone che operano come ausiliari a tempo pieno nelle scuole sedi di seggio.

IL COMMENTO ALL’ESITO DEL REFERENDUM DEL SINDACO MARCO MASSARI

“Quella di oggi è stata una bellissima giornata per la vita politica del nostro Paese.

I risultati del referendum ci restituiscono infatti la fotografia di un Paese in cui la democrazia è viva: ben 27 milioni di italiani hanno partecipato al voto e siamo contenti di poter dire che la nostra città ha avuto una tra le affluenze più alte in Italia.

La netta affermazione del No, così evidente a Reggio e nella nostra Regione, è espressione di una chiara consapevolezza di quanto l’equilibrio dei poteri sancito dalla nostra Costituzione sia importante.

E’ un concetto chiaro quello che emerge dalle urne: non si cambia la Costituzione a colpi di maggioranza. Non si cambia la Costituzione senza un vero confronto parlamentare, senza una vera condivisione.

Infine, questo risultato rappresenta un segnale a tutte le forze progressiste per preparare un’alternativa al governo delle destre; una destra che in Italia vuole occupare tutti i poteri dello Stato ma che in Europa e nel mondo non difende gli interessi del Paese e della pace.

Come Sindaco voglio ringraziare tutti gli 82mila reggiani che hanno scelto di andare alle urne, tutti coloro che hanno operato ai seggi, i volontari, i rappresentanti dei comitati. E’ stata una bella prova quella di cui siamo stati ancora una volta protagonisti, a testimonianza di quanto la coscienza democratica sia ben radicata nelle nostre terre”.