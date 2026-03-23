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Supera abbondantemente il 66% l’affluenza complessiva in Emilia-Romagna al referendum sulla riforma della giustizia. Ieri, dopo la prima giornata di urne aperte, il dato si era fermato al 53,68%. Oggi, alla chiusura delle votazioni, raggiunge il 66,67%. E’ il dato più alto a livello italiano, superando anche Toscana (66,27%) e Umbria (65,05%), oltre che Lombardia (63,76%) e Veneto (63,45%).

La provincia di Bologna si conferma quella con la maggiore partecipazione a livello regionale col 70,26%. Sopra la media regionale sono anche i territori di Modena (67,2%) e Reggio Emilia (66,85%). Per quanto riguarda le altre province, l’affluenza di Ravenna è al 66,57%, a Forlì-Cesena è del 66%, a Parma è del 64,76%, a Rimini del 64,04% e a Ferrara del 63,78%. Chiude Piacenza col 62,83%.