

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Nuove opportunità per le imprese: a partire dalle ore 11 di mercoledì 15 aprile riapriranno le sezioni “Energia” e “Starter” del Fondo Multiscopo regionale. L’iniziativa offre nuove opportunità strategiche per le imprese locali grazie a finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto. Per approfondire le novità e informare le imprese, Lapam Confartigianato organizza un webinar dedicato.

L’appuntamento è per mercoledì 25 marzo, a partire dalle ore 17. Ad illustrare le opportunità del bando sarà Federico Cantelli, responsabile dell’ufficio credito e finanza agevolata Lapam Confartigianato.

Il Fondo Energia mette in campo una dotazione di 20 milioni di euro per supportare le imprese di qualsiasi dimensione e le società ESCo con sede in Emilia-Romagna. L’obiettivo è finanziare investimenti mirati all’efficientamento energetico, all’installazione di impianti a fonti rinnovabili per l’autoconsumo, a progetti di economia circolare e all’adeguamento sismico associato a interventi energetici.

Con un plafond di 4,5 milioni di euro, il Fondo Starter si rivolge alle nuove realtà imprenditoriali, ai professionisti e alle attività iscritte al REA da meno di 5 anni. I fondi coprono l’acquisto di immobili strumentali, macchinari, hardware, software, ma anche brevetti, consulenze e spese promozionali.

A partire da aprile 2026, si aggiunge una novità abbinata al Fondo Starter: il “Fondo Idrocarburi”. Questa misura specifica stanzia 1.653.530 euro per sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove attività (con meno di 5 anni) nei Comuni interessati dalle estrazioni.

L’appuntamento è gratuito: per partecipare al webinar è necessario iscriversi tramite il sito www.lapam.eu.