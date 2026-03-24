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Domenica 29 marzo Cavriago sarà in festa con il tradizionale appuntamento della Fiera del Bue Grasso, giunta alla sua 220^ edizione.

Dalle 8.30 alle 19.00 in piazza Zanti sarà possibile degustare e acquistare prodotti tipici nell’ambito della XLII^ Mostra Enogastronomica “Tipico & Tipico: i sapori e gli aromi”, ci sarà l’esposizione di alcune associazioni di volontariato del territorio, non mancherà il mercato tradizionale lungo via della Repubblica e via Rivasi, ci saranno bancarelle con prodotti artigianali ed artistici in via Rivasi.

Piazza Benderi ospiterà “Ciccioli in fiera” con la partecipazione di 20 norcini con paioli a legna. Punto ristoro con vendita di gnocco e polenta fritta.

Nel parcheggio del Multiplo sarà allestita la XXV^ edizione della Mostra Nazionale di Bovini di razza Reggiana organizzata da ANABoRaRe, con taglio della forma di Parmigiano Reggiano di Vacche Rosse, sfilata e premiazione degli animali, alle ore 17.00 Showcooking con Giovanni Ortolano del ristorante Riserva del Re.

Sarà attivo un punto ristoro gestito da Phenix a.s.d. dove sarà possibile concedersi uno spuntino e degustare le eccellenze della Razza Reggiana come il Parmigiano Reggiano, la carne di bovino di Razza Reggiana e il gelato artigianale realizzato con latte di Vacche Rosse

Ci sarà il Luna Park in piazzale Govi e in piazza Zanti.

L’inaugurazione della fiera avverrà in piazza Zanti alle 11.15 con il taglio del nastro alla presenza delle autorità locali, di ANABoRaRe, di Proloco Cavriago, Alpini Cavriago e il flash mob della maestra Ilaria Cavalca.

Sul Sagrato sarà organizzato un laboratorio creativo pasquale con omaggio offerto dalla gelateria K2 a tutti i bimbi che parteciperanno.

“Per la duecentoventesima volta a Cavriago a fine marzo ci ritroveremo insieme e celebreremo un momento di vita comune, di festa e di socialità” dichiara la Sindaca Francesca Bedogni. “Non ho alcun dubbio che anche questa edizione della fiera sarà all’altezza delle aspettative e della nostra tradizione grazie a tutte e tutti coloro che si adoperano per la sua riuscita.

Il miglior augurio che io possa fare è che questa fiera ci rimanga dentro e ci accompagni per aiutarci a sentirci ogni giorno dell’anno parte di questa splendida comunità che è la nostra Cavriago”.

“La fiera del Bue grasso compie 220 anni e conferma di essere uno degli appuntamenti più sentiti e amati dai cavriaghesi.” Dichiara il Vice Sindaco Matteo Franzoni. “Negli anni si è consolidata la collaborazione del Comune di Cavriago con la Proloco, che organizza il mercatino di artigianato artistico e alcuni eventi che animano la fiera, e con ANABoRaRe, che ha riportato a Cavriago la Mostra Nazionale di Bovini di Razza Reggiana. Il Comune sostiene l’esposizione delle vacche rosse durante l’appuntamento più tradizionale di Cavriago per riconoscere le nostre origini e per dare continuità alle tradizioni, condividendo con gli allevatori l’obiettivo di garantire uno sviluppo equilibrato del paese. Vi aspetto numerosi e festanti.”

IL PROGRAMMA

Domenica 29 marzo 2026

Dalle 8.30 alle 19.00 degustazione e vendita dei prodotti tipici in piazza Zanti, mercato tradizionale lungo via Repubblica e via Rivasi, Bancarelle con prodotti artigianali ed artistici in via Rivasi, Ciccioli in fiera in piazza Benderi, con la partecipazione di 20 norcini con paioli a legna. Punto ristoro con vendita di gnocco e polenta fritta Luna Park in piazzale Govi e piazza Zanti.

Sul Sagrato sarà organizzato un laboratorio creativo pasquale con omaggio offerto dalla gelateria K2 a tutti i bimbi che parteciperanno.

Nel parcheggio del Multiplo sarà allestita la 25° Mostra Nazionale Bovini di Razza Reggiana

ore 9.30 Saluto di benvenuto con saluti del Presidente Ugo Franceschini e direttore Massimo Bonacini – ANABoRaRe

ore 9.40 Sfilata degli animali e valutazione dei bovini in mostra

ore 11.45 Premiazioni

ore 12.15 Taglio della forma di Parmigiano Reggiano di Vacche Rosse

ore 15.30 Seconda sfilata degli animali e valutazione a cura degli studenti dell’Istituto d’istruzione superiore “Antonio Zanelli”.

ore 16.30 Premiazioni

ore 17.00 Show cooking con i prodotti della Razza Reggiana a cura dello chef Giovanni Ortolano del Ristorante “Riserva del Re”

Punto ristoro con degustazione delle eccellenze della Razza Reggiana – Parmigiano Reggiano – Carne di bovino di Razza Reggiana – Gelato artigianale realizzato con latte di Vacche Rosse

In Piazza Zanti ore 11.15 taglio del nastro e inaugurazione della 220^ edizione della Fiera del Bue Grasso alla presenza delle autorità locali, di ANABoRaRe, di Proloco Cavriago, Alpini Cavriago, con il flash mob della maestra Ilaria Cavalca.