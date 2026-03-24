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A Sassuolo il risultato della consultazione parla chiaro: quasi metà della città ha scelto il SÌ. Con un’affluenza del 64,14%, superiore alla media nazionale, ben 9.363 cittadini hanno espresso la volontà di cambiare, di superare un sistema che da troppo tempo mostra limiti evidenti. Il dato finale – 51,21% per il NO contro il 48,79% per il SÌ – racconta di uno scarto minimo, appena 463 voti. Altro che vittoria netta.

Nonostante una campagna nazionale fortemente politicizzata dalla sinistra, più impegnata a utilizzare il tema della giustizia come arma contro il governo che a discutere seriamente la riforma, il SÌ ha raggiunto quasi il 50%. È un risultato che non può essere minimizzato e sicuramente non può giustificare i trionfalismi del fronte del NO. A Sassuolo esiste un’area ampia, concreta e determinata che non si riconosce nello status quo e che chiede riforme vere, non slogan.

La sinistra ha scelto di sacrificare una riforma necessaria sull’altare dell’ideologia e del contrasto al governo. Ha trasformato un passaggio istituzionale in un terreno di scontro politico, perdendo di vista l’interesse generale. I nodi della giustizia restano irrisolti, e un’occasione straordinaria è stata sprecata.

A nome di Forza Italia Sassuolo desidero ringraziare tutti i cittadini che si sono recati alle urne e, in particolare, coloro che hanno scelto il SÌ: avete dato voce a un’idea chiara di futuro, a una richiesta di modernità e responsabilità. Noi ce la abbiamo messa tutta per una campagna seria, nel merito dei contenuti e con confronti aperti. A Sassuolo il messaggio è limpido: il cambiamento è già realtà per metà della città. Da qui si riparte, con ancora più determinazione.

Claudia Severi

Coordinatrice cittadina Forza Italia – Sassuolo