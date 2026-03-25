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Con l’arrivo della primavera, si riaprono le porte dell’Oasi Naturale di San Gherardo, riserva naturalistica situata lungo il tracciato della Via degli Dei, nel cuore del territorio di Sasso Marconi. Nel week-end di Pasqua (4-5 aprile), riaprirà infatti il Punto info-assistenza presso la Casa della Natura.

Si tratta di un servizio attivato in collaborazione con Ecosistema, che fino a ottobre, ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 17, offrirà accoglienza agli escursionisti in transito nella zona del lungofiume Reno e ai trekkers in viaggio sulla Via degli Dei.

I camminatori potranno così concedersi una sosta, usufruire dei servizi igienici e della piccola area ristoro dell’Oasi, rifornirsi di acqua alla fontanella pubblica, collegarsi a internet con WiFi gratuito e visitare la sala-mostre della Casa della Natura, il centro di documentazione scientifica dell’Oasi, per conoscere la storia di questo luogo, nato dalla riconversione di una cava, e i geositi del territorio.

Accanto alla fruizione pubblica, l’Oasi San Gherardo si conferma poi come punto di riferimento per l’educazione ambientale e il turismo sostenibile grazie ad attività utili ad approfondire la conoscenza dell’ecosistema locale come i “Laboratori di scoperta”, che da aprile a ottobre propongono passeggiate e attività naturalistiche, mattinate ornitologiche e visite guidate:

19 aprile e 5 luglio: Domeniche Ornitologiche (inanellamento e passeggiate guidate)

Domeniche Ornitologiche (inanellamento e passeggiate guidate) 17 maggio: Domenica Geologica alla scoperta dei geositi locali.

Domenica Geologica alla scoperta dei geositi locali. 7 giugno e 11 ottobre: Domeniche Naturalistiche per esplorare flora e fauna nelle diverse stagioni.

Domeniche Naturalistiche per esplorare flora e fauna nelle diverse stagioni. 4 luglio: Notte Verde all’Oasi, un suggestivo appuntamento serale per scoprire la natura misteriosa.

Notte Verde all’Oasi, un suggestivo appuntamento serale per scoprire la natura misteriosa. 5 settembre: Sabato Ornitologico di fine estate.

Sabato Ornitologico di fine estate. 20 settembre: La grande Festa dell’Oasi, con attività, visite guidate, laboratori e concerto al tramonto.

Nuove proposte – Ma le attività previste nel 2026 non finiscono qui. Sono in fase di definizione laboratori dedicati a farfalle, libellule e alla micologia autunnale. Inoltre, l’Oasi sta lavorando per estendere le visite geologiche e naturalistiche ad altri punti di eccellenza del territorio di Sasso Marconi, promuovendo incontri divulgativi su piante e animali che arricchiranno ulteriormente il calendario dopo la festa di settembre.

Ricerca scientifica e monitoraggio – L’Oasi rappresenta anche un centro di ricerca scientifica grazie all’attività di monitoraggio dell’avifauna locale svolto degli ornitologi: un lavoro silenzioso, ma fondamentale per lo studio delle migrazioni e della biodiversità del territorio bolognese, documentato sui canali social dedicati (nello specifico il profilo Instagram @oasi.sangherardo.ringing_italy)

ORARI E CONTATTI

Dove: Casa della Natura, Oasi di San Gherardo, via Rio Conco 7-8, Sasso Marconi (BO).

Casa della Natura, Oasi di San Gherardo, via Rio Conco 7-8, Sasso Marconi (BO). Orari Punto Accoglienza/Info Via degli Dei: sabato e domenica, ore 10.0 -17.00 da aprile ad ottobre

sabato e domenica, ore 10.0 -17.00 da aprile ad ottobre Social & Web: * Facebook: @oasisangherardo *Instagram @oasisangherardo Sito: infosasso.it/oasisangherardo oppure www.ecosistema.it/sangherardo Instagram (Ricerca Ornitologica): @oasi.sangherardo.ringing_italy

* Facebook: @oasisangherardo *Instagram @oasisangherardo