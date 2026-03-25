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Il 28 marzo, alle ore 10:30, la Sala del Consiglio comunale ospiterà un momento per l’avvio del progetto de “La Casa di Tina”. L’iniziativa segna l’avvio ufficiale di un progetto innovativo dedicato ai percorsi di autonomia per persone con disabilità.

Il cuore del progetto è l’immobile di via Albertazzi 50, un appartamento riqualificato e adeguato per garantire i più alti standard di sicurezza, accessibilità ed efficienza energetica. La struttura è stata acquisita dal Comune grazie al generoso lascito testamentario della Sig.ra Argentina “Tina” Bertocchi storica maestra che ha dedicato la propria vita al volontariato e al supporto della disabilità.

L’obiettivo dell’intervento è promuovere una piena inclusione sociale, offrendo soluzioni abitative innovative e percorsi personalizzati di formazione e inserimento lavorativo.