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Un accompagnatore speciale per gli “Amici di Martina” che questo pomeriggio si sono recati al Policlinico di Modena per portare delle uova di cioccolato ai degenti dei reparti di Pediatria, Chirurgia Pediatrica e Oncoematologia Pediatrica. Con Silvia Cappa, mamma di Martina, e altri membri dell’associazione è arrivato in reparto anche Antonio Pergreffi, storico capitano del Modena F.C. il quale, dallo scorso mese di gennaio, ha appeso le scarpette al chiodo per mettersi a disposizione dello staff tecnico del settore giovanile dei canarini.

Per l’occasione, gli “Amici di Martina” hanno destinato al Policlinico di Modena una parte delle uova pasquali di cioccolato che sono disponibili in vendita in alcuni esercizi commerciali della città. Acquistandoli, è possibile sostenere le fisioterapie di Martina e le cure di altri bambini in condizioni di disabilità.

La delegazione è stata accolta dal Direttore del Dipartimento Materno-Infantile dell’Azienda Ospedaliero di Modena e Direttore della Chirurgia Pediatrica, Dottor Pier Luca Ceccarelli, e dal Direttore della Pediatria, Professoressa Barbara Predieri, assieme a una rappresentanza di medici e personale sanitario dei tre reparti, della Scuola Ospedaliera “Giacomo Grossi” dell’Istituto Comprensivo 6 e dello Spazio Incontro dei Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Modena.