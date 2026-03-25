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C’è un modo per leggere i risultati di una gara di nuoto e c’è un modo per sentirli. I numeri dicono che le Finali Regionali CRCVC 2026, disputate nel doppio weekend allo Stadio del nuoto a Riccione in vasca da 25 metri, hanno assegnato titoli, argenti e bronzi come in ogni altra edizione. Ma sotto quei tempi, per le società modenesi, c’è qualcosa di più: c’è la conferma che il lavoro degli ultimi anni sta dando frutti concreti, che certi nomi stanno diventando qualcosa di più di una semplice promessa e che, alla fine della stagione invernale, Modena può guardare ai Criteria Nazionali Giovanili con la consapevolezza di esserci, e di contare.

A fare da apripista, in casa Maranello Nuoto, sono stati due Riccardo. Bartolacelli e Volpe: cognomi diversi, gare diverse, ma lo stesso traguardo — la qualificazione ai Criteria Nazionali — raggiunto con prestazioni che hanno animato più di una sessione del pomeriggio romagnolo.

Riccardo Bartolacelli ha disputato una giornata da protagonista assoluto: l’oro nei 400 stile libero è arrivato con la nettezza di chi sa di essere il più forte, ma è stato il modo in cui ha mantenuto la qualità su distanze diverse a raccontare di più sulla sua maturità agonistica. L’argento nei 200 dorso e nel 1500 stile libero, il bronzo nei 200 stile libero — quattro podi, quattro discipline — e la certezza di presentarsi ai Criteria nei 50, 100 e 200 dorso e nel 1500 stile libero: un programma ambizioso, costruito con merito.

Riccardo Volpe ha scelto un percorso diverso, fatto di distanze corte e misti: l’argento nei 200 misti e il bronzo nei 50 stile libero valgono la qualificazione in entrambe le gare, e parlano di un ragazzo capace di esprimersi ad alto livello in specialità molto diverse. Completano il medagliere di Maranello l’argento di Arianna Blasi nei 200 delfino, il bronzo di Gabriele Marchesini nel 1500, e la doppietta di Lorenzo Franchi: argento sui 1500 e bronzo sugli 800 stile libero, due prove di fondo che certificano la solidità del lavoro di resistenza del club.

NS Emilia, che riunisce sotto i propri colori gli atleti della piscina di Formigine, ha impressionato per la profondità della rosa. Otto ori, sette argenti, sette bronzi: non è semplicemente un medagliere, è la fotografia di un vivaio. Il motore della spedizione è stato il gruppo dei Cadetti, che ha dominato le staffette. La 4×100 e la 4×200 stile libero sono finite entrambe al primo posto, con Michele Leprai, Luca Desiderio, Simone Stagni e Alessandro Bellei a comporre un quartetto affiatato che ha fatto la differenza in entrambe le prove. Gli stessi protagonisti si sono poi sparsi tra le gare individuali: Leprai ha vinto i 200 stile libero Cadetti, Bellei i 200 farfalla e ha aggiunto un argento nei 100 e un bronzo nei 50 farfalla, mentre Denis Fagnini ha conquistato il titolo nei 50 rana.

In ogni caso, non solo Cadetti. La 4×100 mista Ragazze — Giorgia Alberghini, Matilde Zonin, Giorgia Bulzoni e Giada Ciocci — ha portato a casa l’oro di categoria, Anche i Senior hanno risposto presente: la 4×100 mista con Emanuele Moscato, Riccardo Armaroli, Alessandro Bellei ed Elia Ragazzini ha chiuso al primo posto, mentre la 4×200 stile Senior ha centrato il bronzo. Marco Ferroni ha poi firmato il titolo individuale nei 50 farfalla Juniores 2, completando il quadro degli ori.

Tra i singoli, Giada Ciocci si è rivelata una delle atlete più presenti in vasca: due argenti, due bronzi, gare tra stile libero e farfalla, sempre competitiva. Elly Selma Claesson ha tenuto alta la bandiera del mezzofondo Senior con argento negli 800 e 1500 stile e bronzo nei 400, mentre Beatrice Savigni ha centrato argento nei 200 misti e bronzo nei 400 misti Ragazze 1. Leonardo Baraldi ha portato due argenti negli 100 e 200 stile libero Ragazzi 1. Il racconto di Formigine è anche quello di una società che sa produrre sia sprinter che fondisti, sia atleti individuali che ottimi frazionisti: non è affatto scontato.

Gli Amici del Nuoto VVFF Modena si presentavano a queste finali con l’obiettivo di fare meglio dell’anno scorso. L’anno scorso, un solo atleta aveva centrato la qualificazione ai Criteria nazionali. Quest’anno ne sono arrivati sei e un medagliere che recita 6 ori, 12 argenti e 3 bronzi

Il nome che più di ogni altro ha riempito il medagliere è quello di Thomas Pasotti, classe 2011, categoria Ragazzi 1: tre titoli regionali nei 200, 400 e 1500 stile libero e altrettanti argenti nei 50, 100 e 200 dorso.

Accanto a lui, Marc-André Di Domenico, sempre 2011, ha costruito la sua qualificazione nella farfalla e nei misti: 50, 100 e 200 farfalla più 400 misti, con l’oro negli 800 stile libero Ragazzi 1 e gli argenti nei 200 e 400 misti. Il fratello Alessandro (2008) ha invece vinto i 200 misti Juniores 2 e si è qualificato nei 50 e 100 rana. Anche Nicolò Toto si qualifica ai criteria con i tempi realizzati nei 100 e 200 rana che sono vallsi l’argento.

Nel settore femminile, Arianna Miselli ha vinto i 50 stile libero Ragazze 1 e si è qualificata per la stessa gara ai nazionali, mentre Sanne Parenti ha conquistato il pass nei 50 farfalla Cadetti con un argento che vale molto di più. Camilla Fabbri porta a casa l’argento nei 50 stile libero Senior

Lo Sweet Team Modena ha mostrato la costanza di Elettra Calanca: argento nei 100 stile libero, nei 200 stile libero, nei 400 stile libero, nei 100 farfalla e nei 200 farfalla senior.

Nel settore Cadetti femminile Valeria Fontana ha vinto i 200 farfalla e aggiunto l’argento nei 400 misti, Greta Bortolini ha portato l’argento nei 200 dorso Cadetti, i 200 dorso Ragazzi trovano sul podio Nicolò Ferrari.

Il Circolo Sportivo GDF Modena ha trovato con Francesca Pizzi la trascinatrice del gruppo L’oro negli 800 stile libero è arrivato con autorità, poi l’argento nei 1500 stile libero completando con il bronzo nei 400 stile libero.

Il Team Nuoto Modena porta a casa un bottino fatto di bronzi e argenti che riflettono una società in crescita, con talenti distribuiti su più annate. Filippo Pierini ha centrato il bronzo nei 400 stile libero Ragazzi 1, Riccardo Quiletti il bronzo negli 800 stile libero Cadetti maschile, ma è dal dorso che si completa la collezione con Mattia Costarella è bronzo nei 100 e Gabriele Piccolantonio nei 200.