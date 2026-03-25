L’XI Edizione dell’Emilia Fly Meeting si terrà sabato 11 e domenica 12 aprile 2026 (con recupero il 18-19 aprile in caso di maltempo) presso l’Aviosuperficie di Sassuolo, in via Ancora 257.
L’evento, organizzato dal Club Aeronautico Sassuolo ASD con il patrocinio del Comune di Sassuolo, offrirà un programma ricco di attività dedicate alla cultura del volo a misura di tutti, famiglie comprese!
- Dimostrazioni di volo VDS e paramotore, voli acrobatici e modellismo.
- Voli di ambientamento per il pubblico.
- Approfondimenti sulla cultura aeronautica. Prima edizione di FLY EXPERIENCE sponsorizzata dalla nostra scuola di volo, con in palio un volo di ambientamento assieme ai nostri esperti istruttori.
- Punto ristoro, musica e attività all’aperto per amanti del settore e curiosi.