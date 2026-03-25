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Il Consigliere della Lega Gian Francesco Menani interroga Sindaco e Giunta in merito alla voragine che si è venuta a creare lungo il canale di scolo delle acque in via Ancora. Un burrone di circa 20 metri che ha creato una situazione di pericolo per chi dovesse inavvertitamente cadervi dentro.

Menani interroga Sindaco e la Giunta per sapere se l’attuale amministrazione è a conoscenza e sta valutando il problema. Quali iniziative intendono mettere in campo Sindaco e Giunta per risolvere la questione; se nel frattempo saranno messe in campo iniziative per mettere in sicurezza l’area e a quanto ammonterà la spesa dell’intervento.

Il testo integrale dell’interrogazione