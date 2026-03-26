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Venerdì 27 marzo alle ore 21:30 il festival itinerante Crossroads torna alla Tenda di Modena con un concerto dalle sonorità iberiche marcatamente folkloriche con il duo formato dalla cantante Magalí Sare e dal contrabbassista Manel Fortià.

La cantante e polistrumentista Magalí Sare (classe 1991) nel 2020 ha pubblicato due album in duo. A Boy and a Girl, con il chitarrista Sebastià Gris, sottopone la musica classica e il folk a un bagno di elettronica: ha vinto il Jazz Award di Juventudes Musicales de España e il primo premio al concorso internazionale per la musica in lingue minoritarie SUNS Europa. Fang i núvols (Fango e nuvole), creato con il contrabbassista Manel Fortià, è composto invece da un misto di canzoni tradizionali latino-americane, catalane e originali: musica nuda e cruda, mantenuta sempre fresca dai continui cambi di ruolo tra i due musicisti, con uno che rimane coi piedi per terra (fango) e l’altro che si libra nell’aria (nuvole). Il duo con Fortià ha poi prodotto un secondo capitolo discografico: reTORNAR (2023), che percorre il folklore iberoamericano (in parte anche immaginario) come si trattasse di un viaggio marittimo, in una fusione che sbriciola tutti i confini stilistici. La parte strumentale questa volta va oltre l’essenzialità voce-contrabbasso, con l’aggiunta di percussioni, flauti, cori, ukulele. Magalí Sare ha inoltre pubblicato un paio di dischi come cantautrice e fa parte (come soprano) del Quartetto Mèlt, formazione di voci a cappella.

Il contrabbassista catalano Manel Fortià vive tra Barcellona e New York. Ha collaborato, tra gli altri, con Dave Liebman ed Eliot Zigmund.

Prevendite: La Tenda, Viale Monte Kosica 95/S. Informazioni e prenotazioni telefoniche: Jazz Network, tel. 0544 405666 (lun-ven ore 9-13), info@jazznetwork.it. Prevendite on-line: www.diyticket.it, www.crossroads-it.org.