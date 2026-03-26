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Continua al Teatro Storchi di Modena il ciclo “Conversando di teatro”, una serie di incontri dedicati al dialogo tra artisti, studiosi e pubblico, realizzata da Emilia-Romagna Teatro Fondazione / Teatro Nazionale in collaborazione con il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali di Unimore.

Il nuovo appuntamento della stagione, a ingresso libero, sabato 28 marzo alle 17.00, avrà come protagonista Neri Marcorè, interprete dello spettacolo Gaber – Mi fa male il mondo.

Neri Marcorè e la compagnia converseranno con Angela Albanese, docente di Letterature comparate e di Letteratura, scrittura e critica teatrale presso Unimore, nonché referente scientifica del progetto.

L’incontro rientra nel programma di Public Engagement 2025/2026 “Conversando di teatro/Conversando Young”, che da quattro anni promuove il dialogo tra l’università e il mondo della scena contemporanea, offrendo al pubblico e agli studenti l’occasione di approfondire temi, poetiche e processi creativi attraverso la voce diretta dei protagonisti.

“Conversando di teatro” continua a contribuire alla crescita culturale della città di Modena, unendo attività formative, ricerca e coinvolgimento del pubblico. L’iniziativa nasce dall’intento comune di ERT e Unimore di promuovere il teatro come spazio di riflessione collettiva e linguaggio vivo, capace di confrontarsi continuamente con la realtà sociale” – commenta la Prof.ssa Angela Albanese.