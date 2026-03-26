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Tornano gli open day al Canile intercomunale e al Gattile di Modena, dove tutte le persone interessate possono visitare le strutture e conoscere gli ospiti in cerca di una famiglia e di una casa. L’appuntamento è per sabato 28 marzo: al canile di via Nonantolana 1219 dalle 11 alle 16, al gattile di strada Pomposiana 292/A dalle 13 alle 16.

Al Canile i gestori del gruppo Argo, operatori e volontari saranno a disposizione per fornire a chi è interessato ad adottare un cane tutte le informazioni necessarie. In programma Argo-colombe, Argo-uova, altri gadget e tante sorprese: i fondi raccolti durante la mattinata serviranno a finanziare progetti dedicati ai cani che vivono in canile, in attesa di una famiglia (per ulteriori informazioni contattare il numero 3534958219).

Il Canile intercomunale di Modena serve anche i Comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Castelfranco, Castelnuovo, Nonantola e Soliera. La struttura è nata per gestire il problema del randagismo e offrire un rifugio, possibilmente temporaneo, ai cani rinvenuti vaganti sul territorio dei comuni convenzionati o per eventuali rinunce di proprietà per serie problematiche.

Al Gattile saranno invece i gestori dell’associazione Felix&co Odv, insieme ai volontari, a spiegare le attività che si svolgono nella struttura e a offrire informazioni sulle adozioni dei gatti ospitati. In programma, anche qui, tanti gadget a disposizione dei visitatori.

Il Gattile ospita (per i comuni di Modena, Bastiglia, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone e Nonantola) gatti con evidenti abitudini domestiche, rinunciati o recuperati in stato di pericolo o malessere ed in ogni caso non reimmissibili in stato di libertà. Negli anni ha permesso di gestire al meglio le emergenze legate a sequestri per maltrattamento o collocazioni di emergenza, di dare disponibilità ad altri Comuni in difficoltà, come è accaduto nel 2012 a seguito del sisma, e di dare una risposta alle richieste di rinuncia di proprietà dei cittadini, evitando così gli abbandoni. Il Gattile riceve su appuntamento, da concordare telefonicamente al numero 059/7160407.