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Si svolgerà sabato prossimo, 28 marzo, a partire dalle ore 9,30 nell’area verde compresa tra via Regina Pacis, via Berna, via Frati Strada Bassa ed il Canale di Modena, la cerimonia di messa a dimora di una pianta per ogni sassolese nato o adottato nel corso del 2024.

Si tratta di 297 piante, ritirate gratuitamente presso il vivaio forestale regionale di Scodogna, appartengono a sei varietà diverse: acero campestre, gelso bianco, gelso nero, melo selvatico, rovere e pero selvatico.

L’area individuata, una superficie complessiva di oltre 15.000 mq compresa tra via Regina Pacis, via Berna, via Frati Bassa e via Madrid, è già protagonista di un percorso di rinaturalizzazione avviato negli anni precedenti con i progetti “Mettiamo le radici per il futuro”. Con questo nuovo lotto di circa 3.650 mq, l’Amministrazione comunale completa il potenziamento di un vero e proprio “polmone verde” in un’area fortemente antropizzata, migliorando sensibilmente la qualità dell’aria e la biodiversità locale.

“Con un’apposita lettera – sottolinea l’Assessore all’Ambiente del Comune di Sassuolo Andrea Baccarani – abbiamo invitato a partecipare tutte le famiglie coinvolte, con i loro bambini, affinché la nascita di una nuova area verde sia un momento di festa e di gioia collettiva.

Si tratta di iniziativa che si propone di dare un contributo concreto alla salvaguardia e al recupero dell’ambiente, ma vuole essere anche un messaggio rivolto a famiglie e bambini affinché possano creare un legame diretto con la natura che li circonda”.

L’appuntamento è per le ore 9,30 di sabato 28 marzo, con il ritrovo fissato in via Berna, all’altezza del civico 42, tutti la cittadinanza è invitata a partecipare.