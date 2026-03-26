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“La sicurezza e il decoro del mercato del martedì e venerdì non sono solo una questione di ordine pubblico, ma il presupposto fondamentale affinché il cuore pulsante della nostra città possa battere con forza e trasparenza. La Polizia Locale, che ringrazio, lavora affinché si svolgano in un contesto più sicuro e sereno”.

Con queste parole il Sindaco di Sassuolo, Matteo Mesini, commenta l’importante giro di vite che ha visto protagonista la Polizia Locale nelle ultime settimane.

L’attività della Polizia Locale di Sassuolo si è intensificata con un programma di interventi mirati a garantire il rispetto delle norme vigenti. I numeri parlano chiaro: sono stati 15 i controlli effettuati presso il mercato settimanale nelle ultime settimane, a cui si aggiungono 2 ispezioni approfondite al mercato contadino. Questa costante presenza sul campo ha permesso di mappare le criticità e intervenire laddove la convivenza civile e le norme amministrative venivano meno.

L’esito delle verifiche ha portato all’emissione di 6 diffide amministrative per violazioni dirette al regolamento del mercato. Si tratta di provvedimenti essenziali per correggere comportamenti che, se trascurati, rischiano di degradare la qualità dell’offerta commerciale e l’accessibilità degli spazi pubblici.

L’azione della Polizia Locale non si è però limitata alla sola verifica formale delle licenze. In una stretta collaborazione con l’Ispettorato del Lavoro, è stata portata a termine un’operazione che ha condotto alla sospensione di un’attività per lavoro nero. Un segnale inequivocabile contro lo sfruttamento e l’illegalità economica, che danneggia in primis i commercianti onesti che operano nel rispetto dei contratti e dei contributi.

A rendere ancora più efficace il presidio del territorio è stato l’impiego dell’unità cinofila. I cani poliziotto, ormai presenza fissa e apprezzata tra i banchi, hanno svolto una funzione cruciale non solo nel contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti, ma soprattutto come deterrente per i reati predatori. In un luogo affollato come il mercato, la prevenzione di furti e borseggi è una priorità: la sola vista degli agenti a quattro zampe scoraggia i malintenzionati e restituisce ai frequentatori quella tranquillità necessaria per vivere pienamente l’esperienza del mercato cittadino.

“Questi interventi non resteranno episodi isolati – conclude il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini – ma fanno parte di una strategia di lungo periodo volta a rendere il nostro mercato migliore da ogni punto di vista”.