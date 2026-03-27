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La signora Nunzia Bertani, vedova di Giuseppe Morini, meglio conosciuto col nome di “Macaia”, ha donato al Comune di Cavriago alcuni tavolini finemente intarsiati, realizzati dal marito nella scuola di restauro e intarsio “La Capannina”.

I tavolini verranno esposti assieme ad un inedito dipinto del pittore locale Lelio Lorenzani, che ritrae una scena di lavoro all’interno della storica Cooperativa Cestai, domenica 29 marzo presso la sede di AUSER durante la Fiera del Bue Grasso.

Infatti proprio AUSER sostenne negli anni passati “La Capannina”, il laboratorio dove Macaia operò assieme ad altri volontari del paese, con l’obiettivo di tramandare l’antico e prezioso mestiere della falegnameria.

I tavoli di Macaia” dichiara la Sindaca Francesca Bedogni “racchiudono il sapere, l’esperienza, la creatività e il talento delle migliori “mani”, dei Maestri del Lavoro di Cavriago e dintorni, come Terzi Tienno, Fosselli Enzo, Cerioli Battista, Trolli “Tonino” Antonio, Panciroli Giancarlo e altri, che hanno tramandato una capacità straordinaria di realizzare “capolavori” di gusto, di manualità con straordinaria umiltà.”

Il comune di Cavriago, l’amministrazione tutta ringraziano sentitamente la signora Nunzia per la donazione e per la sua disinteressata generosità.

“Proprio di questi giorni è la donazione al Comune di un altro quadro di Lelio Lorenzani raffigurante una natura morta da parte di una signora che non vive più a Cavriago e che ha voluto lasciare alla comunità l’opera di un artista particolarmente amato dai cavriaghesi. Anche a lei vanno i miei più sentiti ringraziamenti” continua la Sindaca. “Tutte queste opere saranno collocate all’interno degli spazi pubblici affinchè tutti i cittadini ne possano apprezzare la bellezza”.