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Sono ancora in corso le ricerche di Elena Zaccarelli, la ragazza di Borzano di cui nessuno ha più notizie dalla mattina del 26 marzo.

“Ci auguriamo e speriamo con tutto il cuore che venga ritrovata al più presto – spiega la sindaca di Albinea Roberta Ibattici – Le ricerche sono affidate al comitato interforze, coordinato dalla Prefettura di Reggio, al quale partecipiamo come amministrazione. Siamo tutti molto vicini alla famiglia in queste ore di preoccupazione e incertezza. Lanciamo un appello a tutti perché tangano gli occhi aperti e, nel caso l’abbiano vista o la vedano, inviino una segnalazione alle forze dell’ordine al 112”.

L’ultimo avvistamento è stato nella zona di Porta Santa Croce, a Reggio, dove è scesa da un autobus.

Elena ha 14 anni è alta 1metro e 68centimetri, pesa 57 chili e ha i capelli scuri. Al momento della scomparsa indossava una giacca con cappuccio nera, dei jeans grigi, un paio di stivaletti marroni e uno zainetto fucsia. Il suo telefono cellulare risulta spento.