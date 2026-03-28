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Campioni, ricercatori e delegazione neroverde a confronto nel convegno del Centro Ricerche Mapei Sport “30 anni di Mapei Sport: viaggio nelle esperienze sportive del centro ricerche tra passato, presente e futuro”.

Nella cornice del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, oggi oltre 300 persone presenti all’appuntamento promosso dal centro di Olgiate Olona (Varese) che ha riunito a Milano ricercatori di fama internazionale in ambito delle scienze motorie e fuoriclasse dello sport legati alla storia di Mapei. Un’occasione di dialogo e aggiornamento che ha visto ancora una volta il Sassuolo al fianco di Mapei Sport, in un percorso condiviso tra ricerca e sviluppo continuo.

Dopo i saluti dell’Amministratore Delegato e Direttore Sanitario Claudio Pecci, degli AD di Mapei Veronica Squinzi e Marco Squinzi e di Anna Deligios in rappresentanza della Camera di Commercio di Varese, Pier Augusto Stagi ha dato il via ai lavori, partendo dagli inizi con il Mapei Cycling Team. Andrea Morelli, responsabile del settore ciclismo di Mapei Sport e primo collaboratore di Aldo Sassi — co-fondatore di Mapei Sport insieme a Giorgio Squinzi — ha aperto la riflessione sulle novità portate da Mapei nel mondo delle due ruote, insieme a Luca Guercilena, cresciuto come tecnico nella formazione dagli iconici cubetti colorati e unico manager italiano nell’attuale World Tour, al campione olimpico di Atene 2004 e due volte iridato Paolo Bettini, ad Andrea Tafi, primo corridore azzurro ad aggiudicarsi Parigi-Roubaix e Giro delle Fiandre, al dottor Massimo Testa.

Spazio quindi al mondo del pallone con i ricordi legati al primo Sassuolo Calcio con il presidente neroverde Carlo Rossi, l’artefice della storica promozione in Serie A e della qualificazione europea del club Eusebio di Francesco (attuale tecnico dell’US Lecce), due bandiere della formazione emiliana come Francesco Magnanelli e Simone Missiroli, lo specialista in Dietologia e Nutrizione nello Sport Luca Mondazzi e il responsabile dello Human Performance Lab di Mapei Sport Ermanno Rampinini.

Ricerca scientifica protagonista di giornata grazie agli imperdibili interventi di Franco Impellizzeri e Aaron J. Coutts della University of Technology di Sydney, Nicola Maffiuletti della Schulthess Clinic di Zurigo e Samuele Marcora dell’Università di Bologna. Presentati l’11° Progetto di ricerca Aldo Sassi, che ricorda il professore che nel 1996 ha deciso di mettere la scienza dei campioni al servizio di tutti, e i risultati ottenuti da Giulia Pelizzatti nel suo lavoro su allenamento in pista e fatica nello sci alpino portato avanti nell’anno dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 presso il centro a cui da ormai 20 stagioni si affida la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI).

Nella vita come nello sport bisogna saper osare: del coraggio di affrontare sfide ad alta velocità hanno parlato Simona Giorgetta, membro del Consiglio di Amministrazione Mapei; il navigatore oceanico Ambrogio Beccaria già vincitore della Mini Transat e di altre regate tra cui la The Transat CIC; la numero uno dell’atletica leggera Nadia Battocletti, fresca di titolo mondiale indoor sui 3.000 metri e sul palco con il papà-allenatore Giuliano, che in carriera ha difeso i colori della Co-Ver Mapei; la pilota di rally reduce dalla Dakar Rachele Somaschini; lo specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa Franco Combi e il responsabile del Training Department di Mapei Sport Federico Donghi.

Per chiudere una riflessione sul presente e futuro del centro a cui hanno partecipato il mister del Sassuolo Calcio e campione del mondo nel 2006 Fabio Grosso, testato da Mapei Sport ai tempi della Juventus e che ora usa i dati emersi da visite, test in laboratorio e sul campo per far performare al meglio i propri giocatori, e il mister della Primavera neroverde Emiliano Bigica. Preziosi i contributi dell’esperto calciatore Nemanja Matić e della collega Lana Clelland, con cui si è parlato di esperienze internazionali e della crescita dello sport femminile, dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale dell’U.S. Sassuolo Calcio Giovanni Carnevali e della vice presidente Veronica Squinzi, che ha ricordato il motto di Mapei Mai smettere di pedalare e l’impegno nella ricerca sia per l’azienda che guida che per Mapei Sport.

In 30 anni il centro varesino ha svolto più di 200.000 test di valutazione, registrato più di 100.000 singoli ingressi, seguito migliaia di atleti e pubblicato oltre 100 pubblicazioni scientifiche. Oggi con una platea folta e curiosa ha festeggiato un traguardo importante, promuovendo ancora una volta lo sport quale strumento di crescita umana sociale e civile. Con emozione, soddisfazione e gratitudine il Centro Ricerche Mapei Sport è pronto a scrivere altri capitoli di un libro che ha ancora molte pagine davanti a sè.