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L’edizione 2026 del festival itinerante Crossroads transita per la terza volta a Modena, facendo tappa questa volta in una nuova location, il Teatro delle Passioni. Qui, giovedì 2 aprile alle ore 21, Antonio Faraò si esibirà in un concerto in piano solo.

Antonio Faraò si è guadagnato un posto di rilievo tra i massimi esponenti del jazz contemporaneo. In ormai quarant’anni di carriera, ha collaborato con artisti come Jack DeJohnette, Joe Lovano, Biréli Lagrène, Chris Potter, Benny Golson, Ivan Lins, John Patitucci… Il suo talento è stato ampiamente certificato: da una miriade di premi (tra i quali spicca la Jazz Piano Competition Martial Solal del 1998) nonché dagli espansivi apprezzamenti di pianisti come Herbie Hancock e Kenny Kirkland. Nel suo disco Eklektik ha coinvolto musicisti come Snoop Dogg, Marcus Miller, Biréli Lagrène, Manu Katché, Lenny White, a dimostrazione di una visione ad ampio raggio. Nel 2023-24 è stato l’unico musicista europeo invitato nella all stars “McCoy Legends” (con Chico Freeman e Steve Turre). Faraò è anche l’unico jazzista italiano invitato a partecipare all’International Jazz Day All-Star Global Concert dell’UNESCO (per la direzione di Herbie Hancock) nelle edizioni del 2015, 2018 e 2024, rispettivamente a Parigi, San Pietroburgo e Tangeri, per celebrare la Giornata Internazionale del Jazz.

Quando si parla di pianismo di matrice post boppistica, Faraò ha davvero pochi eguali per virtuosismo tecnico ed espressività al calor bianco. Cosa che risulta più che evidente nel suo piano solo, recentemente documentato su disco: Kind of… (2025).

Crossroads 2026 è organizzato come sempre da Jazz Network ETS in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, con il sostegno del Ministero della Cultura e di numerose altre istituzioni e con il patrocinio di ANCI Emilia-Romagna.

Il concerto è realizzato in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Modena. Biglietti: prezzo intero euro 12; ridotto 10.

Informazioni: Jazz Network, tel. 0544 405666, e-mail: info@jazznetwork.it website: www.crossroads-it.org – www.jazznetwork.it

Indirizzi e Prevendite: Teatro delle Passioni, Via A. Poretti 9.

Biglietteria serale dalle ore 19:30: tel. 059 301880. Informazioni e prenotazioni: Teatro delle Passioni, tel. 059 301880, email biglietteria@emiliaromagnateatro.com (mar-sab ore 10-14, mar e sab ore 16:30-19). Prevendita on-line: www.vivaticket.it, www.crossroads-it.org.