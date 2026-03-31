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L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena condanna fermamente l’aggressione, avvenuta lunedì pomeriggio 30 marzo al Pronto Soccorso del Policlinico di Modena, ai danni di un infermiere esperto del triage che ha subito ferite guaribili in una ventina di giorni.

Protagonista un uomo che, sotto gli effetti dell’alcol, voleva aspettare il suo turno su di una barella che però non era disponibile. Da lì l’aggressione all’infermiere, prima con un pugno e poi con un calcio. Questa mattina l’uomo è comparo davanti al giudice del Tribunale che ha disposto per lui l’obbligo di firma.

La professionalità del personale del PS – chiosa l’AOU di Modena – ha consentito di contenere l’aggressore ed evitare che ferisse i pazienti in attesa e i loro famigliari.