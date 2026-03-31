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Oltre 50 allievi neo maggiorenni dell’Istituto Volta di Sassuolo hanno sostenuto questa mattina, lunedì 31 marzo, gli esami per diventare donatori di sangue, effettuati direttamente sull’autoemoteca di AVIS posizionata davanti alla scuola.

Tra loro anche il Sindaco Matteo Mesini, che ha scelto di “rientrare” tra gli aspiranti donatori dopo aver interrotto per alcuni anni le donazioni all’Avis, a cui si era iscritto proprio ai tempi delle scuole superiori. Anche a lui il prelievo effettuato oggi e i successivi esami di idoneità riapriranno il percorso per tornare a donare.

Il presidente di Avis Comunale Sassuolo Flaminio Casoni ha sottolineato che l’iniziativa odierna segna la conclusione del progetto di promozione del dono per l’anno scolastico 2025/2026, portato avanti nelle classi quinte degli istituti superiori cittadini – Formiggini, Elsa Morante, Baggi, Volta/Don Magnani – in collaborazione con AIDO e ADMO.

Un impegno reso possibile grazie al lavoro del gruppo di volontari coordinati dal vicepresidente Gian Paolo Chiletti, che nel corso dell’anno ha incontrato 35 classi per un totale di circa 640 studenti.

Di questi, 193 hanno scelto di iscriversi ad Avis, avviando il percorso che li porterà alla prima donazione. Dal solo Istituto Volta sono arrivate 69 adesioni; i prelievi non effettuati nella mattinata in autoemoteca saranno completati in altra sede.

Un ringraziamento particolare va agli insegnanti Athanasios Panaras (Formiggini), Angela Ciaglia (Morante), Paola Pollini (Baggi) e Alex Turrini (Volta/Don Magnani) per la sensibilità e la collaborazione dimostrate nel promuovere tra i giovani il valore del dono volontario.

Anche il sindaco Mesini, nel suo breve saluto agli studenti, ha sottolineato l’importanza di questa scelta di generosità individuale che diventa pilastro di coesione sociale. L’auspicio è che il gesto della donazione possa trasformarsi in uno stile di vita aperto agli altri e alla solidarietà sul territorio. Ai ragazzi è stato infine rivolto un grande “in bocca al lupo” per il prossimo esame di maturità.