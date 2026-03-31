Una serata all’insegna dello sport e della solidarietà quella trascorsa al Bowling di Formigine, dove il Team “Draghi Rossi” di Maranello – associazione d’eccellenza nel panorama dell’inclusione sportiva per persone con disabilità – ha sfidato il “Club Motori di Modena – Scuderia Modena Corse” e il “Camper Club Terre di Secchia” di Rubiera.

L’evento, nato dal profondo legame che unisce da anni queste realtà, è stato l’occasione ufficiale per conferire la qualifica di Socio Onorario alle due società. Un riconoscimento prestigioso, assegnato per i meriti eccezionali e il sostegno costante garantito ai “Draghi Rossi”. In particolare, sono stati premiati con le seguenti motivazioni: la dedizione pluriennale agli scopi sociali, con benefici concreti per l’intera collettività; l’alto valore delle iniziative dedicate agli atleti, capaci di favorire una lreale inclusione e di accrescerne l’autostima; il fondamentale supporto economico tramite significative elargizioni liberali, essenziali per le attività dell’associazione.

Rasponi, Daddona e Belli

Al termine delle sfide sulle piste, le onorificenze sono state consegnate dal presidente dei Draghi Rossi ai presidenti Alessandro Rasponi (Club Motori) e Monica Belli (Camper Club). La serata si è poi conclusa nel migliore dei modi: una pizzata in compagnia, tra sorrisi e convivialità, a suggello di un’amicizia che va ben oltre l’ambito sportivo.