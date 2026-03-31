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Parte sabato 4 aprile alle ore 16.00 al Cinema Nuovo in via Don L. Roncagli, a Castelfranco Emilia, la rassegna Mondovisioni, il progetto del settimanale Internazionale dedicato al grande documentario internazionale su attualità, diritti umani e informazione. Giunta alla sua diciassettesima edizione, Mondovisioni è ormai uno degli appuntamenti più attesi in Italia per chi vuole confrontarsi con il cinema del reale nella sua forma più alta: una selezione dei titoli più significativi provenienti dai principali festival internazionali, capace ogni anno di portare in sala storie che altrimenti resterebbero fuori dalla portata del grande pubblico.

L’edizione 2026 propone cinque documentari che affrontano alcuni dei temi più urgenti del nostro tempo – dalla Palestina a Cuba, dalla Svezia alla Polonia, passando per il Messico – raccontati attraverso sguardi personali, coraggiosi e spesso sorprendenti. Si comincia il 4 aprile con The Life That Remains, esordio alla regia di Dorra Zarrouk: attraverso memorie e immagini di una famiglia palestinese in esilio, il film apre uno squarcio inedito sulla vita che c’era e che resiste nella Striscia di Gaza. L’11 aprile sarà la volta di The Dialogue Police, che racconta il lavoro dell’unità della polizia svedese impegnata a difendere la libertà di espressione in un panorama geopolitico sempre più polarizzato. Il 2 maggio Night Is Not Eternal porta lo sguardo su Cuba, sulla crisi del paese e sulla lotta per un cambio di regime costantemente a rischio di strumentalizzazione. Il 16 maggio Niñxs racconta la storia di Karla, quindicenne messicana che affronta la sua transizione di genere con le gioie e le incertezze dell’adolescenza, in una straordinaria lezione di resilienza contro i pregiudizi della società. Si chiude il 30 maggio con The Guest, commovente racconto di solidarietà alle porte dell’Europa, attraverso l’incontro tra una famiglia polacca e un giovane siriano in fuga. Ogni proiezione sarà anticipata da un confronto con ospiti di rilevanza nazionale, per ragionare insieme sui temi di un mondo complesso e spesso instabile, ma attraversato da storie di resistenza e speranza. Tutti i documentari saranno proiettati in versione originale sottotitolata. L’ingresso è libero e gratuito.

«Mondovisioni è esattamente il tipo di proposta culturale che vogliamo portare a Castelfranco Emilia – commenta l’assessora alla Cultura, Silvia Cantoni – e cioè cinema che interroga. In un momento in cui le narrazioni dominanti tendono a semplificare la complessità del mondo, dedicare cinque sabati pomeriggio a storie vere, raccontate con rigore e umanità, è un atto di cura verso la comunità».